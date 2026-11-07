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Insólito momento en Arroyito: Rosario Central festejó el título antes de tiempo

El Canalla venció 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto en Arroyito y esperaba una caída de Boca para quedarse con la tabla anual.

Ovación

Por Ovación

7 de noviembre 2026 · 20:29hs
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Insólito momento en Arroyito: Rosario Central festejó el título antes de tiempo

La Capital

Rosario Central hizo su parte, pero el título se le escapó en el último instante. El equipo de Arroyito derrotó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, consiguió los tres puntos que necesitaba y mantuvo sus posibilidades de consagrarse campeón de la tabla anual hasta el cierre del partido entre Boca y Defensa y Justicia. Sin embargo, el gol agónico de Enner Valencia en La Bombonera terminó con la ilusión del Canalla.

La definición dejó una escena tan inesperada como insólita. Mientras en Rosario seguían atentamente lo que sucedía en Buenos Aires, la conquista de Valencia generó una confusión generalizada en el Gigante de Arroyito. Jugadores e hinchas interpretaron que el tanto había sido anulado y comenzaron a festejar lo que creían que era la consagración. Incluso algunos simpatizantes ingresaron al campo de juego, pero la alegría se apagó rápidamente cuando se confirmó que Boca había ganado y se quedaba con el campeonato.

En lo futbolístico, Central había cumplido con autoridad. Julián Fernández abrió el marcador en el primer tiempo, mientras que Emanuel Coronel amplió la diferencia en el complemento, en un encuentro que el conjunto rosarino dominó durante buena parte del desarrollo.

El equipo manejó la pelota, progresó por las bandas y generó numerosas situaciones para ponerse en ventaja. El primer gol llegó después de un córner ejecutado por Sández, un desvío de Ávila y la aparición de Fernández por el segundo palo.

La tranquilidad del resultado, sin embargo, tuvo un momento de tensión cuando Ávila fue expulsado a los 71 minutos, luego de la intervención del VAR. Pese a quedar con diez futbolistas, Central no renunció a buscar otro gol y encontró el segundo mediante una gran definición de Coronel, tras un centro de Campaz y un despeje defensivo.

Una ilusión que se apagó en el último segundo para Rosario Central

Con el 2-0 consumado, el Canalla quedó pendiente de lo que sucedía en La Bombonera. Necesitaba que Boca no ganara para quedarse con la tabla anual y durante varios minutos la posibilidad estuvo latente.

Pero cuando el encuentro entre el Xeneize y Defensa y Justicia parecía terminar igualado, apareció Enner Valencia a los 51 minutos del segundo tiempo para marcar el 1-0 definitivo.

Central terminó con 62 puntos, uno menos que Boca, que alcanzó las 63 unidades y se quedó con el campeonato. La diferencia fue mínima y el desenlace, especialmente doloroso para un equipo que había conseguido la victoria que necesitaba.

En Arroyito hubo festejos que duraron apenas unos instantes, confusión y finalmente resignación. Rosario Central ganó su partido, cumplió con su objetivo deportivo, pero terminó viendo cómo el título se le escapaba a 300 kilómetros de distancia y en la última pelota de la definición.

Arroyito Rosario Central Boca
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