El Inter Miami de Leo Messi pretende enderazar su camino ante Seattle Sounders El conjunto de Florida, con Lionel Messi, disputa una nueva jornada de la MLS 2025. Se puede ver libre y en vivo por celular. Por Ovación 16 de septiembre 2025 · 07:38hs

El Inter Miami de Lionel Messi recibe este martes a Seattle Sounders, por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) 2025.

El partido se juega desde las 20.30 horas de la Argentina, en el Chase Stadium, y se podrá ver a través de la plataforma Apple TV.

De andar irregular en la MLS, el conjunto de Javier Mascherano viene de perder ser goleado por Charlotte, con un penal fallado por Lionel Messi. El encuentro de este martes resulta una revancha de la reciente final de la Leagues Cup, que también fue un traspié para “Las Garzas”. Las posibles formaciones de Inter Miami vs Seattle Sounders INTER MIAMI: Oscar Ustari; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maxi Falcón, Jordi Alba; Sergio Busquets, Yannick Bright, Rodrigo de Paul, Santiago Morales; Leo Messi, Tadeo Allende. SEATTLE SOUNDERS: Stefai Frei; Alex Roldán, Jackson Ragen, Yeimar Gómez, Reed Baker-Whiting; Albert Rusnak; Cristian Roldán, Obed Vargas, Paul Rothrock; Jesús Ferreira, Danny Musovski.