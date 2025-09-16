Lanús quiere la primera ventaja ante Fluminense en la Fortaleza

El encuentro de ida de los cuartos de final de la Sudamericana se juega en Ciudad de Lanús desde las 21.30, y se podrá ver por DSports y DGO.

Lanús recibe a Fluminense este martes, en el marco del partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 .

El encuentro se juega en Estadio Ciudad de Lanús desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por DSports y DGO.

El conjunto argentino viene de eliminar nada menos que a Central Córdoba. El ganador de esta fase se enfrentará contra el vencedor de Universidad de Chile y Alianza Lima.

Probables formaciones de Lanús vs Fluminense por la Copa Sudamericana

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino o Alexis Segovia y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Fluminense: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Renato Portaluppi