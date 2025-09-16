Uno Santa Fe | Ovación | Lanús

Lanús quiere la primera ventaja ante Fluminense en la Fortaleza

El encuentro de ida de los cuartos de final de la Sudamericana se juega en Ciudad de Lanús desde las 21.30, y se podrá ver por DSports y DGO.

Ovación

Por Ovación

16 de septiembre 2025 · 07:32hs
Lanús quiere la primera ventaja ante Fluminense en la Fortaleza

Lanús recibe a Fluminense este martes, en el marco del partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El encuentro se juega en Estadio Ciudad de Lanús desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por DSports y DGO.

El conjunto argentino viene de eliminar nada menos que a Central Córdoba. El ganador de esta fase se enfrentará contra el vencedor de Universidad de Chile y Alianza Lima.

Probables formaciones de Lanús vs Fluminense por la Copa Sudamericana

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino o Alexis Segovia y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Fluminense: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Renato Portaluppi

Lanús Fluminense Sudamericana
Noticias relacionadas
Triunfo ante Corea y a un paso de los octavos de final del Mundial.

Mundial de vóley: Argentina ganó y tiene un pie en segunda ronda

el inter miami de leo messi pretende enderazar su camino ante seattle sounders

El Inter Miami de Leo Messi pretende enderazar su camino ante Seattle Sounders

mastantuono debutara con el real madrid ante olympique marsella en champions league

Mastantuono debutará con el Real Madrid ante Olympique Marsella en Champions League

velez y racing abren su serie de cuartos de final de la libertadores en liniers

Vélez y Racing abren su serie de cuartos de final de la Libertadores en Liniers

Lo último

La Municipalidad de Santo Tomé llevó adelante una nueva jornada de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar

La Municipalidad de Santo Tomé llevó adelante una nueva jornada de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar

Continúa el taller de apoyo escolar en las Bibliotecas Municipales de Santo Tomé

Continúa el taller de apoyo escolar en las Bibliotecas Municipales de Santo Tomé

Un hombre lucha por su vida tras ser baleado en Callejón El Sable y Urquiza

Un hombre lucha por su vida tras ser baleado en Callejón El Sable y Urquiza

Último Momento
La Municipalidad de Santo Tomé llevó adelante una nueva jornada de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar

La Municipalidad de Santo Tomé llevó adelante una nueva jornada de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar

Continúa el taller de apoyo escolar en las Bibliotecas Municipales de Santo Tomé

Continúa el taller de apoyo escolar en las Bibliotecas Municipales de Santo Tomé

Un hombre lucha por su vida tras ser baleado en Callejón El Sable y Urquiza

Un hombre lucha por su vida tras ser baleado en Callejón El Sable y Urquiza

Estados Unidos atacó una segunda embarcación narco de Venezuela

Estados Unidos atacó una segunda embarcación narco de Venezuela

Falleció el legendario actor Robert Redford a los 89 años

Falleció el legendario actor Robert Redford a los 89 años

Ovación
Mundial de vóley: Argentina ganó y tiene un pie en segunda ronda

Mundial de vóley: Argentina ganó y tiene un pie en segunda ronda

Scaloni no descartó otro partido de Messi en Buenos Aires: Seguramente no sea el último

Scaloni no descartó otro partido de Messi en Buenos Aires: "Seguramente no sea el último"

Se pone en marcha la tercera fecha del Clausura Norberto Serenotti

Se pone en marcha la tercera fecha del Clausura Norberto Serenotti

Vélez y Racing abren su serie de cuartos de final de la Libertadores en Liniers

Vélez y Racing abren su serie de cuartos de final de la Libertadores en Liniers

El Inter Miami de Leo Messi pretende enderazar su camino ante Seattle Sounders

El Inter Miami de Leo Messi pretende enderazar su camino ante Seattle Sounders

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit