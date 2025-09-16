Siempre Unión pidió abrir el diálogo para una reforma integral del Estatuto Social

La agrupación Simepre Unión presentó una nota a la CD solicitando la apertura del diálogo para la reforma integral del Estatuto Social. El comunicado.

La agrupación Siempre Unión presentó en las últimas horas un documento a la Comisión Directiva de Unión solicitando la apertura de una mesa de diálogo institucional con el objetivo de impulsar una reforma integral del Estatuto Social. La nota, dirigida al secretario general Andrés Valenti, lleva las firmas de Ignacio Sánchez, Matías Rittiner y César Miretti, referentes de la agrupación.

En el escrito, Siempre Unión plantea la necesidad de modernizar el estatuto que rige la vida institucional del club, al que definen como “el pacto fundamental que da sustento normativo y político” a la entidad de la Avenida López y Planes. La propuesta apunta a dotar al reglamento de mayor precisión y previsibilidad, adaptándolo a los nuevos desafíos sociales, deportivos y organizativos que enfrenta la institución.

LEER MÁS: Mauricio Martínez, el equilibrio perfecto del Unión puntero

La agrupación asegura estar trabajando en un proyecto de reforma integral que busca fortalecer el funcionamiento institucional, delimitar con mayor claridad los derechos y deberes de socios y dirigentes, y establecer reglas más claras para la vida interna de las agrupaciones. Además, señalan que la reforma debe abrir el debate sobre cuestiones sensibles como el régimen electoral, la reelección y la posibilidad del voto a distancia o foráneo, en sintonía con los principios de participación democrática e igualdad de acceso a la vida institucional.

SIEMPRE UNIÓN.jpg

Al mismo tiempo, remarcan que este proceso “no puede ni debe ser unilateral ni excluyente”, sino que debe construirse a partir del diálogo plural y del intercambio de ideas entre todas las expresiones políticas, sociales y culturales del club, con la participación directa de los socios.

El pedido de una reunión

En ese sentido, Siempre Unión solicita que se gestione una reunión inicial como punto de partida para definir los ejes temáticos, los mecanismos de consulta y los plazos que permitan arribar a un texto final consensuado.

LEER MÁS: Unión analiza implementar un bono especial para el partido ante Independiente Rivadavia

“Confiamos en que compartirá la necesidad de encarar este proceso con seriedad, apertura y vocación de futuro, honrando el legado de quienes nos precedieron”, concluye la nota presentada a la dirigencia tatengue.

La iniciativa abre un nuevo capítulo en el debate político de Unión, en un momento donde el club no solo atraviesa un gran presente deportivo, sino también la necesidad de fortalecer sus bases institucionales para los desafíos que vienen.