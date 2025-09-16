Uno Santa Fe | Unión | Unión

Siempre Unión pidió abrir el diálogo para una reforma integral del Estatuto Social

La agrupación Simepre Unión presentó una nota a la CD solicitando la apertura del diálogo para la reforma integral del Estatuto Social. El comunicado.

Ovación

Por Ovación

16 de septiembre 2025 · 09:11hs
Siempre Unión pidió abrir el diálogo para una reforma integral del Estatuto Social

La agrupación Siempre Unión presentó en las últimas horas un documento a la Comisión Directiva de Unión solicitando la apertura de una mesa de diálogo institucional con el objetivo de impulsar una reforma integral del Estatuto Social. La nota, dirigida al secretario general Andrés Valenti, lleva las firmas de Ignacio Sánchez, Matías Rittiner y César Miretti, referentes de la agrupación.

Las necesidades y requerimientos de Siempre Unión

En el escrito, Siempre Unión plantea la necesidad de modernizar el estatuto que rige la vida institucional del club, al que definen como “el pacto fundamental que da sustento normativo y político” a la entidad de la Avenida López y Planes. La propuesta apunta a dotar al reglamento de mayor precisión y previsibilidad, adaptándolo a los nuevos desafíos sociales, deportivos y organizativos que enfrenta la institución.

LEER MÁS: Mauricio Martínez, el equilibrio perfecto del Unión puntero

La agrupación asegura estar trabajando en un proyecto de reforma integral que busca fortalecer el funcionamiento institucional, delimitar con mayor claridad los derechos y deberes de socios y dirigentes, y establecer reglas más claras para la vida interna de las agrupaciones. Además, señalan que la reforma debe abrir el debate sobre cuestiones sensibles como el régimen electoral, la reelección y la posibilidad del voto a distancia o foráneo, en sintonía con los principios de participación democrática e igualdad de acceso a la vida institucional.

SIEMPRE UNIÓN.jpg

Al mismo tiempo, remarcan que este proceso “no puede ni debe ser unilateral ni excluyente”, sino que debe construirse a partir del diálogo plural y del intercambio de ideas entre todas las expresiones políticas, sociales y culturales del club, con la participación directa de los socios.

El pedido de una reunión

En ese sentido, Siempre Unión solicita que se gestione una reunión inicial como punto de partida para definir los ejes temáticos, los mecanismos de consulta y los plazos que permitan arribar a un texto final consensuado.

LEER MÁS: Unión analiza implementar un bono especial para el partido ante Independiente Rivadavia

“Confiamos en que compartirá la necesidad de encarar este proceso con seriedad, apertura y vocación de futuro, honrando el legado de quienes nos precedieron”, concluye la nota presentada a la dirigencia tatengue.

La iniciativa abre un nuevo capítulo en el debate político de Unión, en un momento donde el club no solo atraviesa un gran presente deportivo, sino también la necesidad de fortalecer sus bases institucionales para los desafíos que vienen.

Unión Siempre Unión estatuto
Noticias relacionadas
Después de tres años, Unión volvió a ganar tres partidos al hilo como visitante.

Tres años después, Unión volvió a ganar tres partidos al hilo como visitante

union, con la confianza en alza ya le apunta a independiente rivadavia

Unión, con la confianza en alza ya le apunta a Independiente Rivadavia

Social Lux de Rosario se consagró campeón de la Copa Santa Fe.

Social Lux se coronó en la Copa Santa Fe del fútbol femenino

El rendimiento de Unión se potenció a través de las sociedades que se fueron generando.

Las sociedades que construyó Madelón para que Unión disfrute de este presente

Lo último

La Municipalidad de Santo Tomé llevó adelante una nueva jornada de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar

La Municipalidad de Santo Tomé llevó adelante una nueva jornada de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar

Continúa el taller de apoyo escolar en las Bibliotecas Municipales de Santo Tomé

Continúa el taller de apoyo escolar en las Bibliotecas Municipales de Santo Tomé

Un hombre lucha por su vida tras ser baleado en Callejón El Sable y Urquiza

Un hombre lucha por su vida tras ser baleado en Callejón El Sable y Urquiza

Último Momento
La Municipalidad de Santo Tomé llevó adelante una nueva jornada de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar

La Municipalidad de Santo Tomé llevó adelante una nueva jornada de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar

Continúa el taller de apoyo escolar en las Bibliotecas Municipales de Santo Tomé

Continúa el taller de apoyo escolar en las Bibliotecas Municipales de Santo Tomé

Un hombre lucha por su vida tras ser baleado en Callejón El Sable y Urquiza

Un hombre lucha por su vida tras ser baleado en Callejón El Sable y Urquiza

Estados Unidos atacó una segunda embarcación narco de Venezuela

Estados Unidos atacó una segunda embarcación narco de Venezuela

Falleció el legendario actor Robert Redford a los 89 años

Falleció el legendario actor Robert Redford a los 89 años

Ovación
Mundial de vóley: Argentina ganó y tiene un pie en segunda ronda

Mundial de vóley: Argentina ganó y tiene un pie en segunda ronda

Scaloni no descartó otro partido de Messi en Buenos Aires: Seguramente no sea el último

Scaloni no descartó otro partido de Messi en Buenos Aires: "Seguramente no sea el último"

Se pone en marcha la tercera fecha del Clausura Norberto Serenotti

Se pone en marcha la tercera fecha del Clausura Norberto Serenotti

Vélez y Racing abren su serie de cuartos de final de la Libertadores en Liniers

Vélez y Racing abren su serie de cuartos de final de la Libertadores en Liniers

El Inter Miami de Leo Messi pretende enderazar su camino ante Seattle Sounders

El Inter Miami de Leo Messi pretende enderazar su camino ante Seattle Sounders

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit