Qué les queda a Colón y sus rivales por la permanencia en la Primera Nacional

Se vienen tres fechas decisivas en la lucha por la permanencia en la Primera Nacional, donde Colón con ventaja lucha con Talleres (RE) y CADU. Así es el panorama.

16 de septiembre 2025 · 09:43hs
Colón transita el tramo decisivo de la temporada en la Primera Nacional, con la permanencia en juego y apenas tres fechas por delante. El equipo de Ezequiel Medrán suma 28 puntos, y aunque tiene una ventaja de ocho sobre Talleres de Remedios de Escalada (20) y de nueve sobre Defensores Unidos de Zárate (19), todavía no puede relajarse.

LEER MÁS: Colón busca rescindir contratos de jugadores marginados para descomprimir la crisis

Los dos últimos de cada zona descenderán, aunque en las últimas horas trascendió una versión que indica que el Comité Ejecutivo de AFA podría evaluar suprimir un descenso por grupo, lo que modificaría el panorama.

Lo que le queda a Colón

El Sabalero tendrá dos partidos en condición de local y uno como visitante:

  • Deportivo Morón (L)

  • Estudiantes de Buenos Aires (V)

  • Defensores Unidos (L)

El fixture parece darle una leve ventaja, ya que cierra en el Brigadier López ante un rival directo como el CADU, lo que podría ser determinante para confirmar la permanencia.

Los rivales directos en la pelea

Talleres de Remedios de Escalada (20 puntos)

  • Mitre de Santiago del Estero (V)

  • Chaco For Ever (L)

  • Almirante Brown (V)

El conjunto bonaerense viene de ganarle a Colón, pero su calendario no es sencillo: deberá visitar a Mitre y a Almirante, y en el medio recibir a un Chaco For Ever que pelea arriba.

Defensores Unidos de Zárate (19 puntos)

  • Nueva Chicago (L)

  • Temperley (L)

  • Colón (V)

El CADU tendrá dos compromisos seguidos en casa, aunque contra rivales exigentes. Cerrará su participación en Santa Fe, en un choque que podría definir la suerte de ambos equipos.

Un cierre cargado de tensión

Colón cuenta con margen, pero no puede descuidarse. Los antecedentes recientes —con derrotas inesperadas y un presente institucional complejo— obligan a que cada punto valga oro.

LEER MÁS: Cónclave en Colón: oficialismo y oposición frente a la encrucijada

Los resultados de Talleres y Defensores Unidos también serán decisivos, ya que un tropiezo de ellos podría asegurarle al Sabalero la permanencia antes de la última fecha.

Lo cierto es que, más allá de las especulaciones sobre una posible modificación reglamentaria en AFA, el equipo de Medrán sabe que depende de sí mismo: ganar en el Brigadier y sumar de visitante le permitiría ponerle punto final al sufrimiento y pensar en el futuro con otra perspectiva.

