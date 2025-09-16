Mastantuono debutará con el Real Madrid ante Olympique Marsella en Champions League El encuentro se disputa desde las 16 en el Estadio Santiago Bernabéu, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+. Por Ovación 16 de septiembre 2025 · 07:34hs

Real Madrid recibe este martes al Olympique Marsella en el marco del partido por la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League.

El encuentro se disputa desde las 16 horas de la Argentina en el Estadio Santiago Bernabéu, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

El equipo español de Franco Mastantuono llega muy afilado por su performance en La Liga, y quiere ser una vez más uno de los animadores del certamen continental que lo tiene como máximo campeón. Probables formaciones de Real Madrid vs Olympique Marsella Real Madrid: Thibaut Courtois; Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Éder Militão, Dani Carvajal; Dani Ceballos, Aurélien Tchouaméni; Vinicius, Arda Güler, Brahim Diaz o Franco Mastantuono, Kylian Mbappe. DT: Xabi Alonso. Olympique Marsella: Jeffrey de Lange; Facundo Medina, Nayef Aguerd, Benjamin Pavard, Amir Murillo; Geoffrey Kondogbia, Angel Gomes; Timothy Weah, Bilal Nadir, Mason Greenwood; Amine Gouiri. DT: Roberto De Zerbi.