Uno Santa Fe | Ovación | Real Madrid

Mastantuono debutará con el Real Madrid ante Olympique Marsella en Champions League

El encuentro se disputa desde las 16 en el Estadio Santiago Bernabéu, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

Ovación

Por Ovación

16 de septiembre 2025 · 07:34hs
Mastantuono debutará con el Real Madrid ante Olympique Marsella en Champions League

Real Madrid recibe este martes al Olympique Marsella en el marco del partido por la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League.

El encuentro se disputa desde las 16 horas de la Argentina en el Estadio Santiago Bernabéu, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

El equipo español de Franco Mastantuono llega muy afilado por su performance en La Liga, y quiere ser una vez más uno de los animadores del certamen continental que lo tiene como máximo campeón.

Probables formaciones de Real Madrid vs Olympique Marsella

Real Madrid: Thibaut Courtois; Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Éder Militão, Dani Carvajal; Dani Ceballos, Aurélien Tchouaméni; Vinicius, Arda Güler, Brahim Diaz o Franco Mastantuono, Kylian Mbappe. DT: Xabi Alonso.

Olympique Marsella: Jeffrey de Lange; Facundo Medina, Nayef Aguerd, Benjamin Pavard, Amir Murillo; Geoffrey Kondogbia, Angel Gomes; Timothy Weah, Bilal Nadir, Mason Greenwood; Amine Gouiri. DT: Roberto De Zerbi.

Real Madrid Marsella Champions League
Noticias relacionadas
Triunfo ante Corea y a un paso de los octavos de final del Mundial.

Mundial de vóley: Argentina ganó y tiene un pie en segunda ronda

el inter miami de leo messi pretende enderazar su camino ante seattle sounders

El Inter Miami de Leo Messi pretende enderazar su camino ante Seattle Sounders

lanus quiere la primera ventaja ante fluminense en la fortaleza

Lanús quiere la primera ventaja ante Fluminense en la Fortaleza

velez y racing abren su serie de cuartos de final de la libertadores en liniers

Vélez y Racing abren su serie de cuartos de final de la Libertadores en Liniers

Lo último

La Municipalidad de Santo Tomé llevó adelante una nueva jornada de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar

La Municipalidad de Santo Tomé llevó adelante una nueva jornada de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar

Continúa el taller de apoyo escolar en las Bibliotecas Municipales de Santo Tomé

Continúa el taller de apoyo escolar en las Bibliotecas Municipales de Santo Tomé

Un hombre lucha por su vida tras ser baleado en Callejón El Sable y Urquiza

Un hombre lucha por su vida tras ser baleado en Callejón El Sable y Urquiza

Último Momento
La Municipalidad de Santo Tomé llevó adelante una nueva jornada de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar

La Municipalidad de Santo Tomé llevó adelante una nueva jornada de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar

Continúa el taller de apoyo escolar en las Bibliotecas Municipales de Santo Tomé

Continúa el taller de apoyo escolar en las Bibliotecas Municipales de Santo Tomé

Un hombre lucha por su vida tras ser baleado en Callejón El Sable y Urquiza

Un hombre lucha por su vida tras ser baleado en Callejón El Sable y Urquiza

Estados Unidos atacó una segunda embarcación narco de Venezuela

Estados Unidos atacó una segunda embarcación narco de Venezuela

Falleció el legendario actor Robert Redford a los 89 años

Falleció el legendario actor Robert Redford a los 89 años

Ovación
Mundial de vóley: Argentina ganó y tiene un pie en segunda ronda

Mundial de vóley: Argentina ganó y tiene un pie en segunda ronda

Scaloni no descartó otro partido de Messi en Buenos Aires: Seguramente no sea el último

Scaloni no descartó otro partido de Messi en Buenos Aires: "Seguramente no sea el último"

Se pone en marcha la tercera fecha del Clausura Norberto Serenotti

Se pone en marcha la tercera fecha del Clausura Norberto Serenotti

Vélez y Racing abren su serie de cuartos de final de la Libertadores en Liniers

Vélez y Racing abren su serie de cuartos de final de la Libertadores en Liniers

El Inter Miami de Leo Messi pretende enderazar su camino ante Seattle Sounders

El Inter Miami de Leo Messi pretende enderazar su camino ante Seattle Sounders

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit