Vélez y Racing abren su serie de cuartos de final en Liniers

El Fortín y la Academia abren la llave de cuartos de final de la Copa Libertadores. El partido arrancará a las 19, en el José Amalfitani.

Vélez recibe a Racing este martes, en el marco del partido de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 .

El encuentro se juega en estadio Jose Amalfitani desde las 19 horas de la Argentina, y se podrá ver por Fox Sports y Disney+.

Se trata sin dudas de un partidazo entre equipos argentinos, cuyo ganador podría posicionarse como candidato. Los de Guillermo Barros Schelotto eliminaron sin mayores inconvenientes a Fortaleza, mientras que los de Gustavo Costas hicieron lo propio pero de forma agónica a Peñarol.

El conjunto argentino que se meta en semifinales, se enfrentará con el vencedor de Flamengo y Estudiantes.

Probables formaciones de Vélez vs Racing por Copa Libertadores

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallan, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Michael Santos, Matías Pellegrini o Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Gabriel Rojas; Duván Vergara, Santiago Solari y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.