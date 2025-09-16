Uno Santa Fe | Ovación | Clausura

Se pone en marcha la tercera fecha del Clausura Norberto Serenotti

Un atractivo duelo entre El Quillá y La Salle Jobson dará comienzo al tercer capítulo del Torneo Clausura de Primera A Chijí Serenotti liguista.

16 de septiembre 2025 · 09:45hs
La Salle Jobson visitará a El Quillá tras haberse quedado con el clásico colegial.   

La Salle Jobson visitará a El Quillá tras haberse quedado con el clásico colegial. 

 

Este martes comenzará a disputarse una nueva jornada del fútbol grande de Santa Fe, precisamente, El Quillá recibe a La Salle en el predio Nery Pumpido para abrir la tercera fecha de la Copa Isósceles del Clausura Norberto Serenotti, donde hay un postergado. El resto va el miércoles, en los diferentes escenarios de la región.

Un adelanto en el predio Nery Pumpido

En la cancha Leopolodo Jacinto Luque del predio Nery Pumpido, a partir de las 21, Náutico El Quillá será anfitrión de La Salle Jobson con el arbitraje de Iván Chazarreta. Dos de los habituales protagonistas de los campeonatos liguistas llegan con realidades diferentes. El Tiburón dirigido por Martín Mazzoni buscará recuperarse de la derrota sufrida ante Nacional en el barrio Sur por 1 a 0. Por su parte, los conducidos técnicamente por Eduardo Magnín se quedaron con el clásico colegial ante Ateneo Inmaculada por 2 a 1 en Cabaña Leiva.

El tercer capítulo del certamen liguista continuará este miércoles 17 de septiembre. A las 21, en el estadio Mauricio Martínez de Independiente de Santo Tomé, Colón recibirá a Nacional con el arbitraje de Gabriel Ibarra, y en la cancha Leopoldo Jacinto Luque del predio Nery Pumpido, Sportivo Guadalupe lo hará frente a Newell´s con el referato de Maxi Manduca.

En el Mercedes Alesso de Bieler, Colón de San Justo, el puntero de la zona 1, será anfitrión de Gimnasia y Esgrima con el control de Juan Bonnin, y en el estadio Jardín de Recreo Sur, La Perla del Oeste se cruzará con la Vecinal Gálvez de Sauce Viejo con el arbitraje de Carlos Córdoba. Un choque entre dos equipos que vienen de caer en su anterior presentación. Los recreínos en Cayastá, y los de Sauce Viejo con Sanjustino.

Uno de los líderes de la Zona 2, Sanjustino, recibirá en barrio Mataderos al duro equipo de Cosmos con el control de Joaquín Urbani, y en la cancha Pedro Pasculi, del predio de la Liga Santafesina, Pucará, que viene de caer ante el Pistolero en Ciudadela, jugará con Ciclón Racing con el seguimiento de Alejandro Aguilera.

A partir de las 21.30, en el estadio Lolo Bossio de Recreo, Deportivo Nobleza recibirá a Independiente de Santo Tomé con el arbitraje de Ignacio Castellano. En la Colonia San José, a la vera de la ruta 19, se medirán Universidad del Litoral con Ateneo Inmaculada, que viene de perder el clásico colegial, con el referato de Rubén Fernández. En el Rodolfo Candioti, Juventud Unida de Candioti jugará con Ciclón Norte de Cayastá con el control de Emiliano Maldonado.

- Posiciones:

-Zona 1: Colón de San Justo 6; Universidad 4; Ciclón Racing, Ateneo Inmaculada, Gimnasia y Esgrima, Unión, Independiente y Nobleza de Recreo 3; Academia Cabrera 1, Juventud Unida y Pucará 0.

-Zona 2: Sanjustino, Sportivo Guadalupe y La Salle Jobson 6; Colón, El Quillá, Nacional, Newell´s, Ciclón Norte y La Perla 3; Cosmos y Vecinal Gálvez 0.

Clausura La Salle El Quillá
