Mundial de vóley: Argentina ganó y tiene un pie en segunda ronda

Argentina derrotó a Corea del Sur por 3-1, en su segunda presentación por el Grupo C del Mundial de Filipinas 2025 que integran junto a Finlandia y Francia, y quedó con un pie en la segunda ronda. El seleccionado dirigido por Marcelo Méndez se llevó el juego -disputado en el Quzon City, con parciales de: 25-23; 23-25; 25-21 y 25-18.

En el inicio del partido, Argentina sumó con Kukartsev para el 10-7, pero enseguida Corea lastimó con su servicio para equilibrarlo e, incluso, pasar al frente 19-17. No obstante, De Cecco rotó y un buen paso del armador por el saque permitió que la Selección lo de vuelta 20-19. En el desenlace, dos errores coreanos y un ace de Loser le dieron el set a la Argentina por 25-22.

Argentina Corea.jpg Argentina suma dos victorias en dos presentaciones y cierra su primera fase ante Francia.

Los dirigidos por Méndez continuaron en buen nivel en bloqueo y saque y, con más protagonismo de Vicentin, se adelantaron 8-5. Al igual que en el set anterior, Corea corrió de atrás y pasó al frente 10-9 de la mano de su servicio y mayor regularidad en ese momento. De ahí en adelante, el desarrollo fue muy parejo y punto a punto, pero Corea sumó con su bloqueo y aprovechó un error para empatarlo 25-23.

El tercer set empezó muy parejo y con la Selección sumando con Kukartsev en el 12 iguales. Corea tuvo un pasaje destacado en defensa, pero una contra de Loser y un ace de De Cecco alejaron a la Argentina 17-14. Más tarde y a pesar de una reacción rival, la Selección se despegó cuando encontró regularidad y lo ganó 25-21 tras un ataque de Vicentin.

En el cuarto capítulo, Gallego se destacó en bloqueo para el 8-6 y más tarde aces de Kukartsev y Vicentin despegaron a la Selección 16-12. Finalmente, en el mejor set argentino, un ataque de Loser selló el 25-18 y victoria.

Argentina: De Cecco (4), Kukartsev (21), Loser (12), Gallego (7), Vicentín (20), Palonsky (11), Danani (L). Ingresaron: Martínez, Zerba (2).