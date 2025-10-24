Uno Santa Fe | Ovación | Boca

El jugador de Boca que tiene chances de ir al Mundial con Cabo Verde o Paraguay

Un defensor de Boca tiene la posibilidad de jugar el Mundial 2026 en la selección de Cabo Verde o de Paraguay por su ascendencia

24 de octubre 2025 · 18:55hs
El jugador de Boca que tiene chances de ir al Mundial con Cabo Verde o Paraguay

El revuelo que causó la clasificación de una selección del continente africano al Mundial 2026 y que hará en esta cita norteamericana su debut absoluto, sigue causando efecto en nuestro país, ya que un jugador fundamental de Boca podría integrarlo. La camiseta de Cabo Verde podría ser la que vista el zaguero.

El jugador de Boca Juniors es nada menos que Ayrton Costa, y que por parte de su ascendencia podría formar para los africanos, y también para Paraguay, donde se conoce cierto interés del DT Gustavo Alfaro.

¿Ayrton Costa puede jugar el Mundial con Cabo Verde o Paraguay?

La noticia de lo que sería una inusual noticia ver a Costa jugando para los isleños se conoció en las redes sociales y llegó del entorno de la comunidad caboverdiana. En la cuenta de Instagram Te Dejo en Orsai, la periodista Martina Baldi, señaló que Javier Andrigo, presidente de la Sociedad de Socorros Mutuos de la Unión de Caboverdianos habló de esta posibilidad y del anhelo de aquella colectividad por que se concrete. "Según pudimos averiguar tras una larga investigación, Domingo Costa, abuelo del central de Boca, es oriundo de Cabo Verde. Por lo tanto, si se lo propone Ayrton Costa podrá jugar el próximo Mundial 2026 para la Selección sensación cv", dijo Martina Baldi en la publicación.

El país insular africano tiene una gran cantidad de jugadores distribuidos en muchos países. Cabo Verde fue una colonia portuguesa y se independizó en 1975. La selección nacional jugó su primer partido el 19 de abril de 1978 contra Guinea, cuando perdió 1-0. Tras la afiliación de la federación caboverdiana a la Confederación Africana de Fútbol y la FIFA en 1982, este combinado jugó su primera clasificación a la Copa Africanas de las Naciones en 1992.

La otra posibilidad, que también vendría por el lado de la nacionalización, es la de usar la ascendencia de su abuela paraguaya para integrar la selección de Paraguay que dirige el argentino Gustavo Alfaro y que conoce la calidad de Ayrton Costa.

Todas estas especulaciones y expresiones de deseo aún no han tenido respuesta del propio jugador involucrado. Ayrton, nacido en Quilmes, Buenos Aires, hace 26 años, ha jugado en este torneo Clausura 2025 6 partidos, con 1 gol (contra Newell´s) y una tarjeta amarilla. Estuvo en la pasada derrota de Boca contra Belgrano, y sería titular el 2 de noviembre contra Estudiantes de La Plata.

Boca Cabo Verde Paraguay
Noticias relacionadas
el arquero de colon que tambien sera titular en el equipo de reserva

El arquero de Colón que también será titular en el equipo de Reserva

conmovedor homenaje de boca a miguel angel russo

Conmovedor homenaje de Boca a Miguel Ángel Russo

boca jugara un partido cargado de emotividad ante belgrano en la bombonera

Boca jugará un partido cargado de emotividad ante Belgrano en La Bombonera

Las cenizas de Miguel Ángel Russo fueron esparcidas este jueves en la Bombonera.

Las cenizas de Miguel Ángel Russo fueron esparcidas en La Bombonera

Lo último

Seguridad electoral en Santa Fe: el Ejército moviliza más de 7.000 efectivos y 700 vehículos desde este sábado

Seguridad electoral en Santa Fe: el Ejército moviliza más de 7.000 efectivos y 700 vehículos desde este sábado

Un hincha de Sarmiento ingresó al campo de juego para agredir al árbitro Andrés Merlos

Un hincha de Sarmiento ingresó al campo de juego para agredir al árbitro Andrés Merlos

Dengue en Santa Fe: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 16 barrios de la ciudad

Dengue en Santa Fe: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 16 barrios de la ciudad

Último Momento
Seguridad electoral en Santa Fe: el Ejército moviliza más de 7.000 efectivos y 700 vehículos desde este sábado

Seguridad electoral en Santa Fe: el Ejército moviliza más de 7.000 efectivos y 700 vehículos desde este sábado

Un hincha de Sarmiento ingresó al campo de juego para agredir al árbitro Andrés Merlos

Un hincha de Sarmiento ingresó al campo de juego para agredir al árbitro Andrés Merlos

Dengue en Santa Fe: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 16 barrios de la ciudad

Dengue en Santa Fe: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 16 barrios de la ciudad

El jugador de Boca que tiene chances de ir al Mundial con Cabo Verde o Paraguay

El jugador de Boca que tiene chances de ir al Mundial con Cabo Verde o Paraguay

Maltrato animal en Sauce Viejo: Chimuelo, el perro brutalmente agredido, se recupera y busca una familia

Maltrato animal en Sauce Viejo: Chimuelo, el perro brutalmente agredido, se recupera y "busca una familia"

Ovación
Medrán habló sobre su futuro en Colón y el convencimiento del presidente que asuma

Medrán habló sobre su futuro en Colón y el convencimiento del presidente que asuma

Unión confirmó un nuevo aumento en la cuota societaria

Unión confirmó un nuevo aumento en la cuota societaria

Charlaremos con Pancaldo, es fanático de Colón y sabemos la capacidad que tiene

"Charlaremos con Pancaldo, es fanático de Colón y sabemos la capacidad que tiene"

Una tapada de Tagliamonte en Unión, entre las mejores de la fecha 13 del Clausura

Una tapada de Tagliamonte en Unión, entre las mejores de la fecha 13 del Clausura

Palacio interrumpe su préstamo en Ferro y debe volver a Unión

Palacio interrumpe su préstamo en Ferro y debe volver a Unión

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras