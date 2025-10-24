El jugador de Boca que tiene chances de ir al Mundial con Cabo Verde o Paraguay

Un defensor de Boca tiene la posibilidad de jugar el Mundial 2026 en la selección de Cabo Verde o de Paraguay por su ascendencia

El revuelo que causó la clasificación de una selección del continente africano al Mundial 2026 y que hará en esta cita norteamericana su debut absoluto, sigue causando efecto en nuestro país, ya que un jugador fundamental de Boca podría integrarlo. La camiseta de Cabo Verde podría ser la que vista el zaguero.

El jugador de Boca Juniors es nada menos que Ayrton Costa , y que por parte de su ascendencia podría formar para los africanos, y también para Paraguay, donde se conoce cierto interés del DT Gustavo Alfaro.

¿Ayrton Costa puede jugar el Mundial con Cabo Verde o Paraguay?

La noticia de lo que sería una inusual noticia ver a Costa jugando para los isleños se conoció en las redes sociales y llegó del entorno de la comunidad caboverdiana. En la cuenta de Instagram Te Dejo en Orsai, la periodista Martina Baldi, señaló que Javier Andrigo, presidente de la Sociedad de Socorros Mutuos de la Unión de Caboverdianos habló de esta posibilidad y del anhelo de aquella colectividad por que se concrete. "Según pudimos averiguar tras una larga investigación, Domingo Costa, abuelo del central de Boca, es oriundo de Cabo Verde. Por lo tanto, si se lo propone Ayrton Costa podrá jugar el próximo Mundial 2026 para la Selección sensación cv", dijo Martina Baldi en la publicación.

El país insular africano tiene una gran cantidad de jugadores distribuidos en muchos países. Cabo Verde fue una colonia portuguesa y se independizó en 1975. La selección nacional jugó su primer partido el 19 de abril de 1978 contra Guinea, cuando perdió 1-0. Tras la afiliación de la federación caboverdiana a la Confederación Africana de Fútbol y la FIFA en 1982, este combinado jugó su primera clasificación a la Copa Africanas de las Naciones en 1992.

La otra posibilidad, que también vendría por el lado de la nacionalización, es la de usar la ascendencia de su abuela paraguaya para integrar la selección de Paraguay que dirige el argentino Gustavo Alfaro y que conoce la calidad de Ayrton Costa.

Todas estas especulaciones y expresiones de deseo aún no han tenido respuesta del propio jugador involucrado. Ayrton, nacido en Quilmes, Buenos Aires, hace 26 años, ha jugado en este torneo Clausura 2025 6 partidos, con 1 gol (contra Newell´s) y una tarjeta amarilla. Estuvo en la pasada derrota de Boca contra Belgrano, y sería titular el 2 de noviembre contra Estudiantes de La Plata.