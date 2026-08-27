UEFA rompe con Infantino y prepara una ofensiva política y judicial antes de las elecciones de FIFA

UEFA levantó el boicot a las competencias de FIFA, pero retiró su respaldo al presidente y buscará impulsar una candidatura opositora en 2027.

La UEFA decidió ponerle fin al boicot deportivo contra las competencias de FIFA después de recibir garantías de que el proyecto para incorporar capital privado al negocio comercial de los Mundiales quedó descartado. Sin embargo, el acuerdo no alcanzó para recomponer la relación política con Gianni Infantino, cuya continuidad al frente del organismo internacional será ahora cuestionada por Europa.

Se terminó la tregua política

El levantamiento de la medida permitirá que las selecciones europeas vuelvan a participar normalmente en los torneos organizados por FIFA. La decisión evita una ruptura de grandes dimensiones, ya que las 55 federaciones del continente habían amenazado con retirar a sus equipos de las competencias internacionales.

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La UEFA, de todos modos, dejó en claro que el regreso a las canchas no implica recuperar la confianza en Infantino. Aleksander eferin descartó presentarse personalmente en las próximas elecciones, pero anticipó que el actual presidente tendrá competencia y que el fútbol europeo trabajará para construir una candidatura alternativa.

Infantino ya manifestó su intención de continuar en el cargo durante el período 2027-2031. La elección se desarrollará el 18 de marzo de 2027, durante el Congreso de FIFA que tendrá lugar en Rabat, Marruecos.

Conmebol mantiene su respaldo a Infantino

Mientras Europa prepara una estrategia para enfrentar al suizo, Sudamérica continúa posicionada a su favor. La Conmebol aprobó el respaldo a la reelección de Infantino y su presidente, Alejandro Domínguez, volvió a defender públicamente la gestión del titular de FIFA.

Esta diferencia entre ambos bloques puede generar consecuencias importantes en la estructura de poder del fútbol mundial. Una eventual victoria de un candidato apoyado por UEFA modificaría el escenario y podría obligar a la dirigencia sudamericana a recomponer sus vínculos con una nueva conducción.

La disputa también llegará a los tribunales

La ofensiva europea no se limitará al terreno electoral. UEFA prepara una posible denuncia penal en Suiza relacionada con el proyecto FIFA Forward Enterprise y también inició acciones judiciales en Estados Unidos para intentar acceder a documentación vinculada con la operación.

La propuesta contemplaba incorporar inversores privados a una nueva estructura comercial y, según la postura europea, la operación se habría realizado sin una licitación abierta ni una valoración independiente adecuada.

FIFA terminó abandonando el proyecto luego de las fuertes críticas recibidas, lo que permitió desactivar el conflicto deportivo. Sin embargo, la disputa política quedó instalada y ahora tendrá un escenario concreto: las elecciones del 18 de marzo de 2027. Infantino buscará mantenerse en el poder, mientras UEFA trabaja para encontrar al candidato que pueda desafiarlo.