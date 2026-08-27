Leonardo Ponzio será el técnico interino de River

Leonardo Ponzio asumirá la conducción provisoria del plantel profesional junto al entrenador de Reserva, mientras la dirigencia busca al reemplazante.

Leonardo Ponzio se sumará a la conducción interina de River tras la salida de Eduardo Coudet. El exmediocampista trabajará junto a Marcelo Escudero, actual entrenador de la Reserva, y ambos estarán al frente del plantel durante el tramo restante del Torneo Clausura. La dirigencia analiza extender esta fórmula hasta diciembre para contar con más tiempo para definir al próximo técnico.

Una dupla con perfiles diferentes

La decisión de incluir a Ponzio responde a su conocimiento del club y del plantel. Actualmente forma parte de la Secretaría Técnica que encabeza Enzo Francescoli y mantiene una fuerte presencia dentro de la estructura futbolística de la institución.

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Será, además, su primera experiencia como entrenador de un plantel profesional. Por ese motivo, compartirá la responsabilidad con Escudero, quien cuenta con mayor recorrido en la conducción diaria y ya tuvo oportunidades anteriores al frente de la Primera en momentos de transición.

La dupla tendrá como primera prueba el encuentro frente a Banfield. Ambos estarán en el banco este domingo y, aunque inicialmente la medida había sido pensada como una solución temporal, la dirigencia ahora contempla mantenerlos durante más tiempo.

River se toma tiempo para elegir al próximo técnico

La eliminación de la Copa Sudamericana modificó el panorama para la conducción de River. Al quedar solamente con el Torneo Clausura como competencia, la dirigencia entiende que existe margen para analizar diferentes alternativas sin la urgencia que habría supuesto continuar disputando varios torneos.

Ponzio, además, representa una figura con enorme identificación riverplatense. Llegó al club en 2012, atravesó el descenso y el posterior regreso a Primera, fue capitán durante una de las etapas más exitosas de la institución bajo el mando de Marcelo Gallardo y, tras su retiro, pasó a ocupar funciones dentro de la estructura deportiva.

Ahora tendrá un nuevo desafío en el club que marcó su carrera: conducir, junto a Escudero, al plantel profesional mientras River define quién será su próximo entrenador.