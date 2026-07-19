El minuto a minuto del partido entre Argentina y España

La Selección Argentina puso el corazón, pero España siempre fue más y ganó 1-0 para ser el nuevo campeón del Mundial

La Selección Argentina disputaba este domingo la final del Mundial 2026 frente a España, con el sueño de defender el título obtenido en Qatar 2022 y sumar la cuarta estrella de su historia. Sin embargo, no hubo casi equibalencias y perdió 1-0 con gol de Ferrán Torres. Sintió el desgaste, casi no pateó al arquero y fue clave la expulsión de Enzo Fernández.