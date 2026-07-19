La Selección Argentina disputaba este domingo la final del Mundial 2026 frente a España, con el sueño de defender el título obtenido en Qatar 2022 y sumar la cuarta estrella de su historia. Sin embargo, no hubo casi equibalencias y perdió 1-0 con gol de Ferrán Torres. Sintió el desgaste, casi no pateó al arquero y fue clave la expulsión de Enzo Fernández.
El minuto a minuto del partido entre Argentina y España
La Selección Argentina puso el corazón, pero España siempre fue más y ganó 1-0 para ser el nuevo campeón del Mundial
Por Ovación
De todas maneras, orgullo y temple, porque así y todo mandó la resolución el suplementario. Historia pura para este ciclo. El partido se disputa en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y tiene como atractivo el primer enfrentamiento entre Lionel Messi y Lamine Yamal.
Formaciones de Argentina y España
Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
España: Unai Simón; Marc Cucurella, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Pedro Porro; Rodri Hernández, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena. DT: Luis De la Fuente.
Gol: STS 1' Ferrán Torres (E).
Árbitro: Slavko Vinci (Eslovenia).
VAR: Tatiana Guzmán (Nic).
Estadio: MetLife Stadium (New Jersey).