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El minuto a minuto del partido entre Argentina y España

La Selección Argentina puso el corazón, pero España siempre fue más y ganó 1-0 para ser el nuevo campeón del Mundial

Ovación

Por Ovación

19 de julio 2026 · 15:36hs
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El minuto a minuto del partido entre Argentina y España

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El minuto a minuto del partido entre Argentina y España

La Selección Argentina disputaba este domingo la final del Mundial 2026 frente a España, con el sueño de defender el título obtenido en Qatar 2022 y sumar la cuarta estrella de su historia. Sin embargo, no hubo casi equibalencias y perdió 1-0 con gol de Ferrán Torres. Sintió el desgaste, casi no pateó al arquero y fue clave la expulsión de Enzo Fernández.

De todas maneras, orgullo y temple, porque así y todo mandó la resolución el suplementario. Historia pura para este ciclo. El partido se disputa en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y tiene como atractivo el primer enfrentamiento entre Lionel Messi y Lamine Yamal.

Comenzó el partido: Argentina y Españan juegan la final del Mundial

Se puso en marcha en el MetLife Stadium la final del Mundial entre Argentina y España.

4 minutos: Dibu Martínez apareció para Argentina

La tejió bien España y Yamal tuvo el primero y salvó Dibu Martínez en Argentina.

12 minutos: Argentina trata de anular los circuitos de España

Primeros movimientos intensos, donde Argentina trata de dividirle la tenencia a España.

20 minutos: final picante entre Argentina y España

Ahora la final se puso tensa con varias infracciones, donde Argentina y España no se dan tregua.

31 minutos: España incomoda a Argentina

España presiona alto y obliga a la Argentina a jugar en largo.

38 minutos: Argentina controla, pero no tiene ataque

España tiene a pelota, pero no complica y Argentina controla, pero sin chances de atacar.

43 minutos: Licha Martínez sale por lesión en Argentina

El defensor acusó una molestia y es reemplazado por Otamendi en Argentina.

Final del primer tiempo: Argentina empata con España

Concluyó el acto inicial, con un parejo 0-0 entre Argentina España en la final del Mundial.

Comenzó el segundo tiempo: Argentina busca la gloria ante España

Se puso en marcha el complemento en Nueva Jersey, donde Argentina busca romper el 0-0 ante España para ganar el Mundial. Entra Leandro Paredes por Nicolás González.

1 minuto ST: España otra vez complica tras un error de Argentina

Paredes la entregó mal y Baena intentó con un tiro en la puerta del área para España. Controló Dibu en Argentina.

6 minutos ST: se picó entre Argentina y España

Cayó Rodry por un empujó de Paredes y se armó un tumulto donde el árbitro amonestó al argenitno.

12 minutos ST: Scaloni mete mano en Argentina

A la cancha Nahuel Molina en Argentina en lugar de Montiel.

22 minutos ST: pausa de hidratación

Argentina aguanta el 0-0 y los cambios no mejoraron el rendimiento, por lo que es todo de España.

25 minutos ST: Scaloni gasta variantes más en Argentina

Adentro Facundo Medina y Giuliano Simeone por Cuti Romer y De Paul en Argentina.

32 minutos ST: España pone contra las cuerdas a Argentina

Dibu Martínez es figura y sostiene el cero en Argentina. Es aguantar a España ahora.

40 minutos ST: Argentina solo aguanta y no ataca

Argentina solo resiste y le cuesta dar dos pases, por lo que no tiene chances ni de contras.

47 minutos ST: Argentina pierde a Enzo Fernández por roja

Cerca del final de los 90', ve la roja Enzo Fernández en Argentina, por lo que habrá que sufrir más ante España.

Final de los 90': Argentina empata con España 0-0

Concluyó el tiempo regular, con la igualdad 0-0 entre Argentina, que juega con 10, y España.

Comenzó el primer suplementario: Argentina juega con 10 ante España

Se juegan los 15' iniciales de la prórroga, donde Argentina juega con uno menos ante España.

2 minutos PTS: Dibu Martínez sostiene a la Argentina

Reacción a puro reflejo de Dibu Martínez para la Argentina, que se aferra al 0-0 con España.

11 minutos PTS: Senesi entra en Argentina

Un ladrillo más a la pared para la Argentina en la recta final del partido ante España.

Terminó el primer tiempo suplementario: Argentina iguala con España

Se vienen los 15 minutos finales del Mundial.

Inició el segundo tiempo suplementario: Argentina se afuerra a la igualdad

Se juegan los minutos finales.

1 minuto STS: España se pone arriba 1-0 ante Argentina

Argentina se defendía, pero España encontró en Ferrán Torres el 1-0 que merecía.

Terminó el partido: España venció a Argentina y es campeón mundial

Argentina tuvo varias en el final, pero no tuvo efectividad y España es el nuevo campeón del mundo.

Formaciones de Argentina y España

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

España: Unai Simón; Marc Cucurella, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Pedro Porro; Rodri Hernández, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena. DT: Luis De la Fuente.

Gol: STS 1' Ferrán Torres (E).

Árbitro: Slavko Vinci (Eslovenia).

VAR: Tatiana Guzmán (Nic).

Estadio: MetLife Stadium (New Jersey).

Selección Argentina España Mundial
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