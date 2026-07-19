Scaloni definió los 11 de la Selección Argentina para buscar el bicampeonato ante España

La Selección Argentina irá por la gloria cuando se enfrente con España, a partir de las 16, en la final del Mundial 2026, y el DT Lionel Scaloni definió los 11

La Selección Argentina irá por la gloria cuando se enfrente con España , a partir de las 16, en la final del Mundial 2026, y el director técnico Lionel Scaloni definió los 11. En el arco estará Emiliano Martínez, quien buscará volver a destacarse bajo los tres palos tal como lo hizo en la final de Qatar 2022.

En lo que respecta a la defensa, en el lateral izquierdo estará Nicolás Tagliafico, mientras que los integrantes de la zaga central serán Lisandro Martínez y Cristian Romero. En la derecha estará Gonzalo Montiel.

En la mitad de la cancha, los jugadores que tienen un lugar asegurado son Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. El cuarto hombre será Nicolás González por la izquierda. Finalmente, en la delantera dirán presente Julián Álvarez, quien volvió a mostrar su mejor versión en los últimos partidos, y Lionel Messi, que buscará cerrar su historia en las Copas del Mundo con una alegría.

La gran final entre la Selección Argentina y España se llevará a cabo en el MetLife Stadium de New Jersey, aquel donde Messi renunció a la Albiceleste hace 10 años tras caer en la final de la Copa América ante Chile.

Los 11 de la Selección Argentina

Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Gonzalo Montiel; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.