Uno Santa Fe | Ovación | Selección Argentina

Scaloni definió los 11 de la Selección Argentina para buscar el bicampeonato ante España

La Selección Argentina irá por la gloria cuando se enfrente con España, a partir de las 16, en la final del Mundial 2026, y el DT Lionel Scaloni definió los 11

19 de julio 2026 · 14:20hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Scaloni definió los 11 de la Selección Argentina para buscar el bicampeonato ante España

La Selección Argentina irá por la gloria cuando se enfrente con España, a partir de las 16, en la final del Mundial 2026, y el director técnico Lionel Scaloni definió los 11. En el arco estará Emiliano Martínez, quien buscará volver a destacarse bajo los tres palos tal como lo hizo en la final de Qatar 2022.

En lo que respecta a la defensa, en el lateral izquierdo estará Nicolás Tagliafico, mientras que los integrantes de la zaga central serán Lisandro Martínez y Cristian Romero. En la derecha estará Gonzalo Montiel.

En la mitad de la cancha, los jugadores que tienen un lugar asegurado son Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. El cuarto hombre será Nicolás González por la izquierda. Finalmente, en la delantera dirán presente Julián Álvarez, quien volvió a mostrar su mejor versión en los últimos partidos, y Lionel Messi, que buscará cerrar su historia en las Copas del Mundo con una alegría.

La gran final entre la Selección Argentina y España se llevará a cabo en el MetLife Stadium de New Jersey, aquel donde Messi renunció a la Albiceleste hace 10 años tras caer en la final de la Copa América ante Chile.

Los 11 de la Selección Argentina

Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Gonzalo Montiel; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Selección Argentina España Mundial
Noticias relacionadas
el plan que disena scaloni en la seleccion argentina para buscar la final ante inglaterra

El plan que diseña Scaloni en la Selección Argentina para buscar la final ante Inglaterra

¿scaloni analiza cambiar el esquema en la seleccion argentina para jugar ante inglaterra?

¿Scaloni analiza cambiar el esquema en la Selección Argentina para jugar ante Inglaterra?

La víctima tenía 20 años y había salido recientemente de la cárcel. 

Tres disparos por la espalda: quién era el joven asesinado durante los festejos por la Selección Argentina en San Francisco

el picante cruce entre messi y el arbitro pinheiro: hablame bien, no faltes el respeto

El picante cruce entre Messi y el árbitro Pinheiro: "Hablame bien, no faltes el respeto"

Lo último

Las piezas que le faltan a Madelón para armar el Unión que quiere para el Clausura

Las piezas que le faltan a Madelón para armar el Unión que quiere para el Clausura

Scaloni definió los 11 de la Selección Argentina para buscar el bicampeonato ante España

Scaloni definió los 11 de la Selección Argentina para buscar el bicampeonato ante España

A Colón le pesa armar las valijas y el tren del ascenso empieza a tomar distancia

A Colón le pesa armar las valijas y el tren del ascenso empieza a tomar distancia

Último Momento
Las piezas que le faltan a Madelón para armar el Unión que quiere para el Clausura

Las piezas que le faltan a Madelón para armar el Unión que quiere para el Clausura

Scaloni definió los 11 de la Selección Argentina para buscar el bicampeonato ante España

Scaloni definió los 11 de la Selección Argentina para buscar el bicampeonato ante España

A Colón le pesa armar las valijas y el tren del ascenso empieza a tomar distancia

A Colón le pesa armar las valijas y el tren del ascenso empieza a tomar distancia

Las Panteras se quedaron con el Triangular Internacional en San Juan

Las Panteras se quedaron con el Triangular Internacional en San Juan

Llegó la gran final del Mundial: Santa Fe se prepara para vivir una jornada histórica con encuentros, operativos y la ilusión argentina

Llegó la gran final del Mundial: Santa Fe se prepara para vivir una jornada histórica con encuentros, operativos y la ilusión argentina

Ovación
Argentina busca la cuarta estrella en la final del Mundial ante España

Argentina busca la cuarta estrella en la final del Mundial ante España

Unión corre contra el reloj para levantar las inhibiciones y habilitar a los refuerzos

Unión corre contra el reloj para levantar las inhibiciones y habilitar a los refuerzos

Scaloni definió los 11 de la Selección Argentina para buscar el bicampeonato ante España

Scaloni definió los 11 de la Selección Argentina para buscar el bicampeonato ante España

La Selección argentina y Lionel Messi tienen una cita con la historia

La Selección argentina y Lionel Messi tienen una cita con la historia

Colapinto logró el 10° puesto en el GP de Bélgica y sumó un punto en la Fórmula 1

Colapinto logró el 10° puesto en el GP de Bélgica y sumó un punto en la Fórmula 1

Policiales
Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados