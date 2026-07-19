La Selección Argentina irá por la gloria cuando se enfrente con España, a partir de las 16, en la final del Mundial 2026, y el director técnico Lionel Scaloni definió los 11. En el arco estará Emiliano Martínez, quien buscará volver a destacarse bajo los tres palos tal como lo hizo en la final de Qatar 2022.
Scaloni definió los 11 de la Selección Argentina para buscar el bicampeonato ante España
La Selección Argentina irá por la gloria cuando se enfrente con España, a partir de las 16, en la final del Mundial 2026, y el DT Lionel Scaloni definió los 11
En lo que respecta a la defensa, en el lateral izquierdo estará Nicolás Tagliafico, mientras que los integrantes de la zaga central serán Lisandro Martínez y Cristian Romero. En la derecha estará Gonzalo Montiel.
En la mitad de la cancha, los jugadores que tienen un lugar asegurado son Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. El cuarto hombre será Nicolás González por la izquierda. Finalmente, en la delantera dirán presente Julián Álvarez, quien volvió a mostrar su mejor versión en los últimos partidos, y Lionel Messi, que buscará cerrar su historia en las Copas del Mundo con una alegría.
La gran final entre la Selección Argentina y España se llevará a cabo en el MetLife Stadium de New Jersey, aquel donde Messi renunció a la Albiceleste hace 10 años tras caer en la final de la Copa América ante Chile.
Los 11 de la Selección Argentina
Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Gonzalo Montiel; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.