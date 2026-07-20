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El canciller Pablo Quirno criticó a Rosario Central por su posteo sobre la Selección

El canciller cuestionó al club rosarino por agradecerle al equipo argentino con una imagen en la que no aparecen Messi ni Scaloni.

20 de julio 2026 · 10:42hs
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El Canciller Pablo Quirno.

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El Canciller Pablo Quirno.

El canciller Pablo Quirno criticó duramente a Rosario Central luego de que el club publicara un mensaje de agradecimiento a la Selección argentina tras el subcampeonato en el Mundial 2026, pero con una foto en la que no aparecen Lionel Messi ni Lionel Scaloni.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la publicación del “Canalla” fue realizada después de la derrota de Argentina ante España por 1 a 0 en la final del Mundial y mostró una imagen correspondiente al partido ante Jordania, por la fase de grupos, en la que sí aparece Giovani Lo Celso, futbolista surgido de Rosario Central.

Gracias, Selección, por representar con tanta pasión a nuestro país. Son un orgullo para todos nosotros”, escribió la cuenta oficial del club rosarino junto a la foto, que rápidamente generó críticas en redes sociales por la ausencia del capitán argentino y del entrenador campeón del mundo.

Quirno se sumó a la polémica y publicó un fuerte mensaje desde su cuenta de X: “Siempre se puede ser más odioso… sacar a Messi y Scaloni de esta foto por ser de Newell’s es otra desgracia institucional que se agrega a haber aceptado ese trofeo infame”.

La frase del funcionario apuntó directamente a la histórica rivalidad rosarina, ya que Messi está identificado con Newell’s desde su infancia, mientras que Scaloni también tiene pasado en el club del Parque Independencia.

La fuerte polémica que generó Central con su posteo por la Selección

El posteo de Central generó una fuerte discusión entre hinchas de distintos clubes, ya que muchos interpretaron la elección de la imagen como una manera de destacar a Lo Celso y, al mismo tiempo, evitar la presencia de Messi por su vínculo con Newell’s.

Otros usuarios señalaron que la foto correspondía al partido ante Jordania, encuentro en el que Messi no fue titular, por lo que sostuvieron que el capitán no había sido “borrado” de la imagen, sino que directamente no formaba parte de esa formación.

Ante las críticas, Quirno volvió a responder y aclaró su postura: “No, la foto hace referencia a la Selección por lo sucedido hoy y no por Lo Celso vs Jordania. Si hubieran querido homenajear a Lo Celso lo hubieran hecho en el partido que jugó. Inexcusable”.

La polémica se dio en medio de la tristeza por la derrota argentina en la final del Mundial y puso otra vez en el centro de la escena la rivalidad entre Rosario Central y Newell’s, incluso alrededor de una publicación dedicada a la Selección.

El agradecimiento de Central, que buscaba reconocer el recorrido del equipo de Scaloni, terminó convertido en una controversia nacional por la ausencia de las dos figuras más representativas del ciclo: Messi, capitán y emblema absoluto, y Scaloni, conductor del período más exitoso de la historia reciente argentina.

Pablo Quirno Rosario Central Selección
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