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El Mundial se llena de música: los artistas del show del medio tiempo en la final

Los detalles del revolucionario recital que unirá la pasión del Mundial con la música en una transmisión que promete mover las piernitas

Ovación

Por Ovación

9 de julio 2026 · 12:55hs
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El Mundial se llena de música: los artistas del show del medio tiempo en la final

La final del Mundial tendrá un show de entretiempo que hará bailar a todos; la FIFA confirmó quiénes serán los artistas que pondrán su impronta en el medio tiempo de la final.

Y sí, estamos ansiosos, con la esperanza de que en la final esté la Selección argentina.

Los artistas de la final del Mundial

Madonna.

Shakira.

BTS.

Justin Bieber.

Gustavo Dudamel.

Coldplay junto al coro PS22.

  • Burna Boy.
  • Los personajes de "Sesame Street" y "The Muppets".

Mundial Música FIFA
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