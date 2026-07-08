Las figuras que podrían perderse las semifinales por acumulación de amarillas

Hay 17 futbolistas que están al límite de perderse las semifinales de la Copa del Mundo por acumulación de amonestaciones. Gonzalo Montiel es el único de la Selección Argentina.

Michel Olise recibió una amarilla y si es amonestado en cuartos de final, no jugaría las semifinales.

Para este último tramo del Mundial, hay varios jugadores de diferentes selecciones que deben cuidarse con las tarjetas amarillas para no perderse, si es que avanzan, las semifinales del certamen. Entre los 17 futbolistas al límite, hay uno de la Selección Argentina.

A partir de los dieciseisavos hasta los cuartos de final, si uno de los jugadores acumula dos amonestaciones en partidos diferentes, será suspendido para el próximo encuentro. Es decir, que si uno recibió una tarjeta amarilla en la primera fase de los playoffs y recibe otra en cuartos, se perdería la semifinal.

Los futbolistas que están al límite son: Issa Diop, Achraf Hakimi, Redouane Halhal y Bilal El Khannouss, de Marruecos; Jude Bellingham, Nico O’Reilly, Declan Rice y Marc Guehi, de Inglaterra; Manu Kone y Michael Olise, de Francia; Granit Xhaka, Denis Zakaria y Miro Muheim, de Suiza; Ferrán Torres de España; Antonio Nusa, de Noruega; Brandon Mechele, de Bélgica y Gonzalo Montiel, de Argentina.

Este registro de amonestaciones se limpia dos veces a lo largo del torneo: la primera al finalizar la fase de grupos y la segunda al terminar los cuartos. Es por eso que varios deberán ser precavidos en caso de clasificarse entre los cuatro mejores.

Montiel, el único del seleccionado argentino que está contra las cuerdas para el partido del próximo sábado a las 22 ante Suiza, fue amonestado en el segundo tiempo del suplementario de los dieciseisavos de final ante Cabo Verde.