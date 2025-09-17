El Nuevo Car Show tuvo un gran fin de semana en Paraná

En el Autódromo Ciudad de Paraná se corrió la 7ª fecha del campeonato 2025 y 1ª de la Copa Nuevo Car Show, el Gran Premio MF Repuestos, donde se volvieron a destacar los espectáculos brindados y el gran nivel que mantiene las distintas clases. Con un clima primaveral inmejorable, a pleno sol y con buen marco de público, el Nuevo Car Show abrió los playoffs con grandes espectáculos en pista y estableciendo un nuevo récord de participantes con 112 autos.

El domingo de finales se inició con un espectáculo sobresaliente de los Fiat 600 que lucharon rueda a rueda hasta la bandera a cuadros, definiendo en la última vuelta las posiciones del podio. Ganó Alex Weppler la primera final de la Copa, secundado por Santiago Ballesio y Gastón Daniele. Con este resultado, en la Copa Nuevo Car Show manda Gastón Daniele con 69 puntos, lo sigue Weppler con 61 y Ballesio con 59.

Luego llegó el turno de la Clase 3, dominada durante todo el fin de semana por Nahuel Della Santina, excepto a la hora de clasificar -donde apareció el campeón 2021 Martín Simeoni-, que luego fue autor de una gran remontada en la final. Della Santina se impuso en Paraná, escoltado por dos reaparecidos: Maximiliano Fontana y Martin Simeoni. Con este resultado, Della Santina se escapa en la cima de la Copa, donde con 81 puntos cosechados, consigue una diferencia de 31 sobre el actual campeón Diego Schibli.

Algo similar sucedió en TC 4000, donde el actual campeón Brian Perino dominó a voluntad el fin de semana. El de Sarmiento consiguió el «Grand Chelem», al quedarse con la clasificación, la serie más rápida y la final liderando todas las vueltas con la Chevy, sobre el Ford de Brian Yacob y la Dodge del local Mariano Moine. Con lo conseguido en Paraná, Perino estiró a 21 puntos la ventaja en la Copa sobre Yacob.

La Clase 1 tuvo una final accidentada, terminada con bandera roja en la vuelta 11 por un fuerte golpe, afortunadamente sin consecuencias físicas, entre Gastón Grippo; Hernán Pastor y Nicolás Posebón. La bandera roja junto a la de cuadros trajo la primera victoria del joven de Aldao, Thiago Ferrari, escoltado por Michael Degiorigio y Marcos Palombizio que alcanzó su primer podio en la categoría. La Copa ahora está encabezada por Ferrari con 66 puntos, 3 más que Ochetti y 9 por delante de Degiorgio.

El cierre del espectáculo fue para la Clase 2, divisional que alcanzó un nuevo récord, con 34 autos largando la final y estrenando la Copa Máster. Aquí fue Matías Cantarini el que obtuvo el puntaje perfecto, descontando 9 puntos a Franco Melli en la lucha por el título. El podio de la primera final de la Copa para la Clase 2 lo tuvo a Cantarini en lo más alto, con Nico González y Franco Melli como laderos. Mientras que en la tabla de posiciones Melli cosecha 73 unidades; Cantarini 67 y Nicolás González 61.

La próxima fecha será en la provincia de Córdoba el 3, 4 y 5 de octubre el Autódromo Oscar Cabalén, cuando se dispute el Gran Premio Pirelli, la octava cita del calendario 2025 y segunda de la Copa Nuevo Car Show, que comenzó de una manera inmejorable en Paraná.