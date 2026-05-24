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Franco Vivian volvió al triunfo en TC2000 tras una final caótica en Salta

El piloto porteño aprovechó una carrera cargada de incidentes, abandonos y problemas mecánicos para darle la victoria a Chevrolet.

Ovación

Por Ovación

24 de mayo 2026 · 13:54hs
Franco Vivian volvió al triunfo en TC2000 tras una final caótica en Salta

El piloto Franco Vivian (Chevrolet) volvió al triunfo en el TC2000 tras quedarse con una caótica final disputada en el Autódromo Martín Miguel de Güemes de Salta, escenario de la cuarta fecha de la temporada 2026.

El piloto porteño aprovechó una carrera cargada de incidentes, abandonos y problemas mecánicos para darle la victoria a Chevrolet después de un fin de semana muy competitivo.

Vivian mostró un gran rendimiento desde el inicio y terminó capitalizando los inconvenientes que sufrieron los pilotos de Toyota, dominadores de gran parte de la actividad. La clave estuvo en la ventana de boxes para el cambio obligatorio de neumáticos, donde realizó una detención muy efectiva que le permitió acomodarse en los puestos de adelante para el tramo decisivo de la competencia.

Con la Chevrolet Tracker, el porteño administró la ventaja hasta la bandera a cuadros y consiguió su séptima victoria en la categoría, la primera desde julio de 2025, cuando había ganado en Nueve de Julio. Emiliano Stang, con Toyota, terminó segundo y Franco Riva completó el podio.

La racha de Vivian en el TC2000

El triunfo también representó una revancha personal para Vivian. El piloto no pudo correr la primera fecha del campeonato por el fuerte accidente sufrido en las prácticas y luego estuvo ausente en la segunda cita por prescripción médica. En su regreso, durante la tercera fecha, tampoco había logrado completar la competencia.

La carrera estuvo marcada por múltiples inconvenientes mecánicos y apenas 10 de los 16 autos lograron ver la bandera a cuadros. Además, Facundo Polakovich se bajó antes de la largada.

Uno de los momentos más fuertes de la final fue el accidente entre Valentín Yankelevich y Tomás Fernández. El Toyota Corolla Cross de Yankelevich quedó cruzado en la pista por un problema mecánico y Fernández no logró evitar el impacto sobre la puerta lateral del vehículo. Ambos abandonaron inmediatamente. El TC2000 volverá a competir el 27 y 28 de junio en San Nicolás.

Vivian TC2000 Chevrolet
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