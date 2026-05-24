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Unión ya piensa en lo que viene: Coutaz habló del mercado, Madelón y la situación con Racing

El dirigente de Unión dejó varias definiciones en medio del cierre de semestre. La continuidad del DT, el futuro de Tarragona, las posibles ventas y el reclamo económico contra Racing, entre los temas centrales.

Ovación

Por Ovación

24 de mayo 2026 · 14:25hs
Unión ya piensa en lo que viene: Coutaz habló del mercado, Madelón y la situación con Racing

Unión ya piensa en lo que viene: Coutaz habló del mercado, Madelón y la situación con Racing

Prensa Unión

La dirigencia de Unión ya empieza a proyectar el segundo semestre. En ese contexto, Horacio Coutaz brindó una extensa entrevista en LT10 donde repasó la actualidad futbolística e institucional del club.

LEER MÁS: A la espera de la continuidad de Madelón, el plantel de Unión fue licenciado hasta el 15 de junio

El dirigente tatengue se refirió a la continuidad de Leonardo Madelón, al mercado de pases que se avecina y también a los futbolistas que aparecen en el radar de otros equipos.

“Unión necesita vender”

Uno de los puntos más fuertes de la charla tuvo que ver con el mercado. Coutaz reconoció que el club deberá concretar alguna transferencia importante, aunque aclaró que no aceptarán ofertas que no convenzan.

“Hace más de un año que Unión no vende y es algo que necesitamos. Pero tampoco vamos a regalar jugadores”, expresó.

Belgrano Unión Mateo Del Blanco

En ese escenario aparecen varios nombres propios. Los casos de Mateo Del Blanco y Lautaro Vargas son los más fuertes, ya que ambos vienen siendo seguidos desde hace tiempo y realizaron un gran semestre.

El dirigente también resaltó el crecimiento de Juan Pablo Ludueña, otra de las apariciones que dejó el equipo en este torneo. “Juan se ganó el lugar y respondió de gran manera”, destacó.

Tarragona y una cláusula especial en Unión

Cristian Tarragona fue otro de los futbolistas mencionados durante la entrevista. El delantero tiene contrato vigente, aunque existe una cláusula que podría facilitar su salida en caso de una propuesta desde Emiratos Árabes.

Más allá de esa situación contractual, en Unión desean retenerlo. “Todos queremos que continúe”, aseguró Coutaz.

Madelón, con intención de seguir

Sobre Leonardo Madelón, el dirigente dejó señales positivas respecto de una posible continuidad al frente del equipo. “Todos queremos que siga y él también tiene ganas”, sostuvo.

Leonardo Madelon

Además, descartó que el resultado frente a Independiente pudiera modificar la evaluación sobre el ciclo del entrenador. “El balance del proceso es bueno”, afirmó.

El caso Fascendini y las cláusulas

Otro de los nombres que apareció fue el de Valentín Fascendini, defensor que tiene cláusula de salida y que podría ser seguido por equipos del exterior.

Coutaz reconoció esa situación, aunque aclaró que todavía no hubo definiciones concretas sobre su futuro.

Fuerte reclamo contra Racing por Nardoni

En el plano institucional, el dirigente confirmó que Unión avanzará con un reclamo formal contra Racing por la transferencia de Juan Nardoni.

Según explicó, la Academia todavía no abonó el porcentaje correspondiente al club santafesino tras cobrar una de las cuotas pactadas. “Racing está en mora”, aseguró.

LEER MÁS: En los partidos determinantes, a Unión se le mojó la pólvora

También indicó que el club revisa cuestiones vinculadas a gastos descontados en la operación de Adrián Balboa.

Un mercado largo y con muchos movimientos

Con el Mundial en el medio y un receso atípico, en Unión saben que el mercado será extenso y dinámico. Por eso, mientras todavía se define el futuro inmediato del plantel y del cuerpo técnico, la dirigencia ya comenzó a moverse pensando en el armado del próximo semestre. En Santa Fe se vienen semanas de decisiones importantes.

Unión Coutaz Madelón
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