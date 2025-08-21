El nuevo parte oficial de heridos y detenidos tras el caos en Avellaneda

Se conoció un parte oficial de las personas heridas y detenidas después del enfrentamiento entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile

No se acallan los ecos por los hechos terribles que generó la violencia en el estadio de Independiente de Avellaneda durante el encuentro con U de Chile por la Copa Sudamericana y que fue cancelado cuando iba 1-1, comenzaron a aparecer datos oficiales que ayudan a esclarecer el número de heridos y detenidos.

Según el parte oficial al que accedió el medio Doble Amarilla, hubo 350 chilenos detenidos en Puerto Madero, de los cuales 111 continúan demorados, y 19 simpatizantes de esa nacionalidad resultaron heridos y distribuidos en tres hospitales. Once se encuentran en el Fiorito, cinco en el Perón y cuatro en el Wilde (tres ya dados de alta).

Situación crítica para dos personas

Dos de los internados se encuentran en terapia intensiva y fueron intervenidos quirúrgicamente a causa de los severos traumatismos de cráneo que sufrieron, y que incluyeron fractura, hundimiento y uno de ellos tres cortes.

Además, un afectado presenta sutura en la cabeza, hay un apuñalado en tóraz superior y con traumatismo de cráneo, tres heridos con politraumatismo de cráneo y el resto con politraumatismos.

El parte oficial de heridos y detenidos