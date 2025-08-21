Uno Santa Fe | Ovación | Conmebol

Conmebol emitió un comunicado y evalúa las sanciones para Independiente y la U de Chile

La Conmebol dio a conocer un comunicado oficial, repudiando la violencia en la cancha de Independiente. Ratificó la cancelación del juego y reúne material para dictar el fallo

21 de agosto 2025 · 12:02hs
Son horas muy agitadas para la dirigencia de Independiente y sus pares de Universidad de Chile. Indudablemente las imágenes recorrieron el planeta, con un panorama que nada tiene que ver con un partido de fútbol.

Por eso, la entidad que maneja los destinos del fútbol sudamericano sigue reuniendo material antes de establecer la sanción. El partido fue cancelado, con lo cual, de ahora en más, lo que hagan o dejen de hacer los dirigentes para atenuar el fallo será muy importante.

Comunicado oficial de Conmebol por la violencia en Avellaneda

En relación con los acontecimientos ocurridos anoche durante el encuentro entre el Club Atlético Independiente y la Universidad de Chile, por los Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, la Confederación expresa su repudio y condena enérgicamente los actos de violencia registrados dentro y fuera del estadio.

La CONMEBOL se encuentra en contacto permanente con las autoridades de seguridad y monitorea de cerca la situación de las personas afectadas. Asimismo, la Institución actuará con la mayor firmeza, de acuerdo con el reglamento de la Comisión Disciplinaria.

En el marco de la suspensión y posterior cancelación del partido, la Confederación se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes.

Finalmente, la Confederación reafirma su compromiso con la erradicación de hechos de violencia en el fútbol e insta a todos los clubes participantes de sus competiciones, en su calidad de responsables de la seguridad cuando actúan como locales, a implementar las máximas medidas de prevención y control, a fin de garantizar que, hechos de esta naturaleza, no vuelvan a repetirse.

