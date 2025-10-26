Uno Santa Fe | Ovación | Newells

El plan "salvación" que encara Newell's con Unión en el camino

Lucas Bernardi, DT designado para enderezar el barco, logró encolumnar a todo el mundo Newell's en la cruzada trascendental por la permanencia.

26 de octubre 2025 · 11:02hs
Hay situaciones en que tocar fondo puede servir para reaccionar y para que nadie se confunda sobre lo verdaderamente importante. Y hasta acá lo mejor que le pudo pasar a Newell's en este presente angustiante es alinear a toda la tropa que realmente quiere al club bajo una sola bandera: la rojinegra. Lo dijo muy claro el propio Lucas Bernardi en su primera conferencia de prensa como DT de emergencia.

No es tiempo de egos personales ni banderías partidarias sobre los distintos modelos del club que pretenden las agrupaciones de cara a las elecciones. Hoy la votación y los candidatos deben estar en un plano secundario. Lo más importante para Newell’s, lo único se podría decir, es aglutinar fuerzas para un objetivo innegociable: mantener la categoría.

Y tal vez el que primero lo entendió fue Lucas Bernardi, que emocionado hasta las lágrimas, en el contacto con la prensa del viernes trazó una línea muy clara. Todos los que quieren y aman al club deben estar de un lado y los demás abstenerse.

El mejor recuerdo. Bernardi dialoga con el Tata Martino, símbolos del título 2013.

No hay tiempo para diferencias, cortocircuitos, debate, ni dudas. Porque lo que está en juego es el futuro deportivo de una de las entidades más importantes del país, una de las principales escuelas del fútbol mundial y entonces nadie puede hacerse el distraído.

Nombres fuertes de la historia de Newell's

Por eso el propio Bernardi valoró y dio como ejemplo el apoyo incondicional a la causa que recibió, entre otros, de Maxi Rodríguez, el Tata Martino, Sebastián Cejas, el Indio Fagiani, Iván Gabrich, el Gato Formica y Roque Alfaro. Todos grandes referentes de la historia de Newell’s.

El mundo leproso completo debería encolumnarse en la cruzada de la salvación, ya que después podría ser demasiado tarde.

Y este mensaje de unión debe hacer carne en los hinchas, que por lógica están dolidos y con bronca por un presente deportivo que no se merecen, pero en los tres partidos que restan deberán tragar saliva y poner el foco en el apoyo más que en los cuestionamientos.

Las tres finales para Newell's

La figura de Bernardi debe ser el emblema de sinergia para afrontar lo que viene. Y nada mejor que tener el apoyo de grandes referentes del club.

Porque hasta Maxi Rodríguez y el Tata Martino, dos emblemas de la última época de esplendor rojinegro, irán a trabar cada pelota con la cabeza en pos de la salvación, aunque lo de ellos era el juego bonito.

La historia de Newell’s debe estar por encima de todo. Y el presente también. Unión, Huracán y Racing son las finales del mundo.

Newell’s depende de Newell’s para lograr el objetivo de quedarse en primera. Nunca es tarde para asumir la realidad. Si entre hermanos se pelean los devoran los de afuera. Hoy, el equipo de Bernardi es el equipo de todo Newell’s. Luego habrá tiempo de ir a votar y exponer las válidas diferencias.


Fuente: Lucas Vitantonio / La Capital

