Se concretaron las primeras definiciones en el Regional del Litoral

En las semifinales de reserva del Top 9 del Regional, CRAI venció a Jockey de Rosario, y Santa Fe RC a GER por lo que la final será con el clásico santafesino.

Tal como estaba previsto se disputaron las finales en reserva, pre-reserva A y pre-reserva B del Top 9 del Torneo Regional del Litoral que organizan en conjunto la Unión Santafesina, la Unión Entrerriana y la Unión de Rugby de Rosario. La final de intermedia será con clásico santafesino. El Gitano y los Tricolores definirán el título de dicha categoría. Los de Sauce Viejo jugarán la final de pre-reserva B, y los de la autopista la de pre-reserva A.

En Primera División, las semifinales se disputarán el próximo sábado 1° de noviembre en las instalaciones que Jockey Club de Rosario posee en Fisherton y con la organización de la empresa Santa Fe Producciones. En primer término, a las 17, jugarán Estudiantes de Paraná con Duendes, y a las 19.15, Jockey Club de Rosario lo hará con Gimnasia y Esgrima de Rosario.

Desde el Comité Organizador del TRL y Santa Fe Producciones confirmaron que el próximo miércoles 29 de octubre a las 19, en el auditorio del Banco Macro, ubicado en cortada Ricardone 1395, en la ciudad de Rosario, se realizará la conferencia de prensa de presentación de las finales que se llevarán a cabo el 1° y el 8 de noviembre en las Cuatro Hectáreas del Jockey de Rosario.

La final de reserva será con clásico santafesino

Se jugaron las semifinales en la divisional reserva, en el cual CRAI superó al Jockey Club de Rosario por 44 a 29 en la autopista, mientras que en el parque de la Independencia, Santa Fe Rugby se impuso como visitante a Gimnasia y Esgrima por 38 a 29. En consecuencia, la final la animarán CRAI con Santa Fe Rugby Club.

En Pre-reserva A, en la Bombonerita del sur provincial, Jockey Club de Rosario le ganó a Gimnasia y Esgrima por 31 a 27, mientras que en la autopista, CRAI derrotó en el clásico a Santa Fe Rugby por un expresivo 28 a 10. La final la animarán Jockey Club de Rosario con CRAI.

En cuanto a Pre-reserva B, en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby le ganó ajustadamente a Gimnasia y Esgrima de Rosario por 21 a 19, mientras que en la autopista, Jockey Club de Rosario doblegó ajustadamente a CRAI por 14 a 10. La final la jugarán Santa Fe Rugby con Jockey Club de Rosario.

También se completó el partido que fuera suspendido por las tormentas eléctrica, en el cual en Segunda División, Universitario de Santa Fe derrotó a Provincial de Rosario en el parque de la Independencia por 41 a 6. Las posiciones finales del segundo nivel del interuniones quedaron del siguiente modo: Universitario (R) 76, Tilcara 59, Caranchos 52, Alma Juniors 51, Universitario de Santa Fe 34, Provincial 31, CRAR 30, Logaritmo 26, Gimnasia de Pergamino 22.

En el Regional de Menores de 19

Por la cuarta fecha del Bloque A, en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby venció a Jockey de Rosario 30 a 25, y en Rafaela, Estudiantes de Paraná hizo lo propio con CRAR por 42 a 7. En Plaza Jewell, Atlético del Rosario venció al CRAI por 55 a 35, y en barrio Las Delicias, Duendes derrotó a Old Resian por 38 a 5. De este modo quedaron definidos los cruces de semifinales a jugarse el 8 de noviembre. Se medirán Jockey de Rosario con Duendes, y Atlético del Rosario con Estudiantes de Paraná.

En relación a la tercera fecha del Bloque B, en la sección el Yarará, Paraná Rowing doblegó a Universitario de Santa Fe 43 a 0, y en Ibarlucea, Caranchos hizo lo propio con Logaritmo por 22 a 8. En tanto, Gimnasia y Esgrima venció a Universitario de Rosario por 31 a 11, quedando libre en la oportunidad Tilcara.

Las posiciones en la Zona 1 quedaron del siguiente modo: Paraná Rowing 11, Gimnasia y Esgrima 10, Tilcara 5 y Logaritmo 0. En la Zona 2 se encuentran así: Universitario de Santa Fe 9, Caranchos 6 y Universitario de Rosario 5. En la última fecha, el 1° de noviembre, jugarán Universitario de Santa Fe con Gimnasia y Esgrima, Caranchos con Tilcara y Universitario de Rosario con Logaritmo, quedando libre el Paraná Rowing Club.