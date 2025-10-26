Uno Santa Fe | Santa Fe | Pellegrini

Agustín Pellegrini votó en Rosario: "Hoy se define si terminamos de cambiar el rumbo del país"

El primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza emitió sufragio en la escuela N° 463 General San Martín acompañado por la legisladora oficialista Romina Diez

26 de octubre 2025 · 14:13hs
 Ojalá podamos seguir este camino

 "Ojalá podamos seguir este camino", dijo Agustín Pellegrini, candidato LLA

El primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Agustín Pellegrini, votó este domingo al mediodía en la escuela N° 463 General San Martín de calle Ocampo al 100.

Fue acompañado de la actual diputada oficialista Romina Diez, principal referente del espacio libertario en la provincia de Santa Fe.

Pellegrini dijo a la prensa al salir de votar que la de este domingo es “una elección histórica e importante porque hoy se define si terminamos de cambiar el rumbo del país”.

“Es un día bisagra y los argentinos se vienen esforzando mucho así que ojalá podamos seguir este camino”, expresó el candidato.

Además, confió en la participación electoral. “Creemos que va a ser una participación mucho más grande. Invitamos a que todos vayan a votar porque el cambio se hace en las urnas”, concluyó Pellegrini.

Pellegrini sostuvo que "queremos ser muy respetuosos de la veda" y agregó: "Queda claro que hay una única opción que apuesta al futuro. Hicimos una campaña muy intensa, estuvimos en cada punto de la provincia llevando nuestras ideas de libertad y, lo más importante, escuchando mucho a cada vecino".

Al salir del cuarto oscuro, Pellegrini opinó :"Nosotros ya hemos hablado durante toda la campaña, ahora le toca a los santafesinos y a los jóvenes participar activamente. Ellos son los protagonistas este domingo. Hoy deciden si cambiamos para siempre".

Pellegrini también resaltó los cambios en el sistema de votación. "El proceso fue rápido, ágil. La Boleta Única Papel es muy fácil de usar. Un cambio de sistema positivo que se aprobó, reglamentó e implementó en este gobierno".

Para terminar, remarcó: "Confiamos en la gente, que es la gran protagonista de la jornada. Confiamos en que van a tomar la mejor decisión".

