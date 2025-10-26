Uno Santa Fe | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto en vivo: horario y cómo ver el GP de México de la Fórmula 1

Con el piloto argentino presente, se corre este fin de semana la jornada 20 del campeonato mundial de Fórmula 1.

Ovación

Por Ovación

26 de octubre 2025 · 09:06hs
Franco Colapinto en vivo: horario y cómo ver el GP de México de la Fórmula 1

Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de México, que este domingo tiene su carrera.

La vigésima fecha de la temporada 2025 tiene lugar en en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La expectativa está puesta en la nueva prueba de Colapinto, luego de lo que fue el GP de Austin y la polémica del final, cuando sobrepasó a su compañero Pierre Gasly contra las órdenes de su equipo.

En cuanto a la clasificación, el pilarense no pudo repetir la buena performance de las Prácticas Libres y largará este domingo desde el puesto 20.

image

En tanto, hasta el momento Oscar Piastri lidera el campeonato, seguido por su compañero de McLaren Lando Norris. El campeón defensor completa el podio.

image

A qué hora es la carrera del Gran Premio de México

El GP de México tiene este domingo desde las 17 horas de la Argentina la carrera.

Domingo 26 de octubre:

  • Carrera - 17:00

Dónde ver en vivo el Gran Premio de México

El Gran Premio de México se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.

Franco Colapinto Alpine México
Noticias relacionadas
el cronograma y los horarios del gp de mexico de formula 1

El cronograma y los horarios del GP de México de Fórmula 1

¿cuando vuelve a correr franco colapinto en la f1?

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la F1?

Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Estados Unidos.

Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Estados Unidos

Franco Colapinto largará desde el puesto 15 en el Gran Premio de Estados Unidos.

Franco Colapinto largará desde el puesto 15 en el Gran Premio de Estados Unidos

Lo último

Elecciones Legislativas 2025: hasta las 12, la participación electoral en la provincia de Santa Fe fue del 26%

Elecciones Legislativas 2025: hasta las 12, la participación electoral en la provincia de Santa Fe fue del 26%

Elecciones Legislativas 2025: hasta las 11, la participación electoral fue del 17%

Elecciones Legislativas 2025: hasta las 11, la participación electoral fue del 17%

Las imágenes de las elecciones legislativa en la ciudad de Santa Fe

Las imágenes de las elecciones legislativa en la ciudad de Santa Fe

Último Momento
Elecciones Legislativas 2025: hasta las 12, la participación electoral en la provincia de Santa Fe fue del 26%

Elecciones Legislativas 2025: hasta las 12, la participación electoral en la provincia de Santa Fe fue del 26%

Elecciones Legislativas 2025: hasta las 11, la participación electoral fue del 17%

Elecciones Legislativas 2025: hasta las 11, la participación electoral fue del 17%

Las imágenes de las elecciones legislativa en la ciudad de Santa Fe

Las imágenes de las elecciones legislativa en la ciudad de Santa Fe

Gisela Scaglia: Los santafesinos hoy haremos historia y mañana Argentina va a hablar de nosotros

Gisela Scaglia: "Los santafesinos hoy haremos historia y mañana Argentina va a hablar de nosotros"

Tragedia en Misiones: un micro cayó a un arroyo y provocó al menos 8 muertes

Tragedia en Misiones: un micro cayó a un arroyo y provocó al menos 8 muertes

Ovación
Se concretaron las primeras definiciones en el Regional del Litoral

Se concretaron las primeras definiciones en el Regional del Litoral

Franco Colapinto en vivo: horario y cómo ver el GP de México de la Fórmula 1

Franco Colapinto en vivo: horario y cómo ver el GP de México de la Fórmula 1

SIC ganó el clásico, y sacó el pasaje para definir el Top 12 de la URBA

SIC ganó el clásico, y sacó el pasaje para definir el Top 12 de la URBA

El plan salvación que encara Newells con Unión en el camino

El plan "salvación" que encara Newell's con Unión en el camino

Newells encara una semana corta con el foco en Unión y trabajos en doble turno

Newell's encara una semana corta con el foco en Unión y trabajos en doble turno

Policiales
Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Escenario
Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras