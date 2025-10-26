Franco Colapinto en vivo: horario y cómo ver el GP de México de la Fórmula 1

Con el piloto argentino presente, se corre este fin de semana la jornada 20 del campeonato mundial de Fórmula 1.

Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine , este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de México , que este domingo tiene su carrera.

La vigésima fecha de la temporada 2025 tiene lugar en en el Autódromo Hermanos Rodríguez .

La expectativa está puesta en la nueva prueba de Colapinto, luego de lo que fue el GP de Austin y la polémica del final, cuando sobrepasó a su compañero Pierre Gasly contra las órdenes de su equipo.

En cuanto a la clasificación, el pilarense no pudo repetir la buena performance de las Prácticas Libres y largará este domingo desde el puesto 20.

image

En tanto, hasta el momento Oscar Piastri lidera el campeonato, seguido por su compañero de McLaren Lando Norris. El campeón defensor completa el podio.

image

A qué hora es la carrera del Gran Premio de México

El GP de México tiene este domingo desde las 17 horas de la Argentina la carrera.

Domingo 26 de octubre:

Carrera - 17:00

Dónde ver en vivo el Gran Premio de México

El Gran Premio de México se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.