Colón retoma los entrenamientos en el Predio 4 de Junio con la mirada puesta en el futuro

El plantel de Colón, bajo el plan especial que impone Ezequiel Medrán y con varias particularidades, retomará los entrenamientos en el Predio.

26 de octubre 2025 · 13:56hs
Colón retoma los entrenamientos en el Predio 4 de Junio con la mirada puesta en el futuro

Colón retoma los entrenamientos en el Predio 4 de Junio con la mirada puesta en el futuro

Este lunes por la tarde, Colón retomará los entrenamientos en el Predio 4 de Junio, en lo que será la última semana de trabajo antes de que los jugadores emprendan las vacaciones.

El plan de Medrán con el plantel de Colón

Bajo la conducción de Ezequiel Medrán, el plantel realiza una preparación especial, pensada para mantener la forma física sin exigencias extremas, en un contexto de incertidumbre institucional y deportiva que depende de los resultados de las próximas elecciones.

LEER MÁS: Colón, en la cuenta regresiva: este lunes se sabrá si Espínola lo inhibió en FIFA

El plan de Medrán no contempla una pretemporada formal, sino un período de mantenimiento físico y observación. La idea es evitar lesiones o sobrecargas que puedan complicar la planificación de cara al próximo año, sabiendo que el verdadero inicio del proyecto del entrenador recién se dará en la última semana de noviembre, si es ratificado por la dirigencia electa.

Las particularidades de los trabajos de Colón

En cuanto al trabajo diario, el DT ajusta la intensidad según la situación contractual de cada jugador: los que tienen contrato vigente para 2026 reciben un seguimiento más exigente, mientras que los que finalizan su vínculo al 31 de diciembre realizan tareas más livianas.

LEER MÁS: El gran salto que el Vignattisno le quiere dar a Colón con el DT

Por su parte, los juveniles continúan trabajando bajo la órbita de Martín Minella, que cerrará la participación de la reserva frente a Aldosivi en Mar del Plata, ya sin posibilidades de acceder a los octavos de final.

Con este esquema, el Predio 4 de Junio funciona como un espacio de transición, donde el cuerpo técnico busca mantener al equipo activo y a la espera de definiciones políticas y contractuales que marcarán la pauta para el próximo ciclo. Mientras tanto, la dirigencia observa de cerca cada movimiento, sabiendo que la continuidad de Medrán y la planificación del próximo año dependen de las decisiones que se tomen en las próximas semanas.

Colón Medrán predio
