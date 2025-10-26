El Real Madrid se quedó con El Clásico en el Santiago Bernabéu

Real Madrid venció al Barcelona por la Liga de España y cortó una racha de cuatro clásicos sin ganar.

Real Madrid derrotó 2-1 a Barcelona en el Santiago Bernabéu y volvió a imponerse en El Clásico por la décima fecha de la Liga de España después de cuatro enfrentamientos sin victorias.

Un penal sancionado por falta de Lamine Yamal sobre Vinicius fue correctamente anulado tras la revisión del VAR, y poco después Kylian Mbappé convirtió desde fuera del área, aunque el tanto fue invalidado por un fuera de juego milimétrico.

La tercera oportunidad sí valió: Jude Bellingham asistió con precisión y el francés Mbappé definió cruzado para abrir el marcador.

Barcelona reaccionó en su primer ataque claro cuando Marcus Rashford encaró por izquierda y lanzó un centro bajo que el delantero Fermín empujó al gol para el 1 a 1.

Sin embargo, la igualdad duró poco porque apenas cuatro minutos después, un balón aéreo mal despejado por la defensa visitante encontró a Bellingham sobre la línea, quien empujó el 2 a 1 que terminó siendo definitivo.

La polémica reapareció a veinte minutos del cierre con una mano de Eric García dentro del área. El árbitro marcó penal y Mbappé tomó la responsabilidad, pero el arquero Szczsny contuvo con una estirada espectacular. Esa acción mantuvo viva la esperanza azulgrana, aunque sin consecuencias en el marcador.

Durante los nueve minutos de adición, Barcelona buscó el empate con envíos aéreos y presencia ofensiva, pero Real Madrid resistió con firmeza y terminó cerrando el triunfo. En el cierre, Pedri vio la segunda amarilla y dejó a su equipo con diez.

El video del triunfo del Real Madrid en el clásico ante Barcelona