SIC ganó el clásico, y sacó el pasaje para definir el Top 12 de la URBA

En la Catedral del rugby, con convicción, el San Isidro Club venció al CASI en el clásico y jugará con Newman la final del Torneo de la Unión de Buenos Aires.

En un partido muy disputado y parejo, SIC sacó a relucir su oficio y paciencia para doblegar a CASI por 13 a 9 en la semifinal del Torneo Top-12 de la URBA. Los Zanjeros supieron resistir y buscar cuando más les convenía para adjudicarse el clásico de San Isidro. Dentro de una semana, los de Boulogne jugarán la final ante Newman. Banderas, bombas de estruendo, papelitos. Los hinchas de La Academia y la Zanja no pararon de saltar y alentar y le dieron el marco y clima a este clásico, disputado en La Catedral del Rugby de San Isidro.

El SIC venció al CASI por la segunda semifinal del URBA Top 12 y jugará por el título contra Newman, el próximo sábado 1° de noviembre, en el Club Atlético San Isidro. Apenas comenzado el encuentro, el CASI abrió el marcador mediante el pie de su número quince Juan Akeimer para pasar a ganar 3-0. A los pocos minutos Santiago Pavlovsky respondió convirtiendo un penal para que el encuentro quede empatado 3-3

A los 23 minutos de juego nuevamente por medio de Pavlovsky el SIC anotó un nuevo penal para pasar al frente 6-3, resultado con el cuál finalizaría el primer tiempo.

San Isidro Club.jpg El San Isidro Club jugará con Newman el próximo sábado la final en el CASI. Gentileza Emiliano Raimondi / prensa URBA

En el complemento, Juan Akimer abrió el marcador por medio de su pie dejando el encuentro empatado en 6-6. Luego de varias fases el CASI logró forzar el penal para que nuevamente su número quince sume otros 3 puntos y deje el marcador 9-6.

A los 20 minutos del segundo tiempo cuando el ala del SIC, Andrea Panzarini estaba por anotar, el 10 del CASI Felipe Hileman lo derribó con un tackle alto y provocó un try penal que dejó un resultado parcial de 13-9 a favor del SIC. El último tramo del encuentro fue cerrado y el tanteador no volvió a modificarse determinando una nueva final para los zanjeros ante su clásico rival. De esta forma, SIC se ganó el derecho de enfrentar a Newman, que dejó en el camino a Belgrano Athletic por 41-24, en la definición del Torneo del TOP-12 de la URBA. El próximo sábado habrá un campeón.

Newman es el otro finalista del Top 12

Newman venció por 41-24 a Belgrano en un partido disputado en el CASI, por la primera semifinal del URBA Top 12. Durante un primer tiempo marcado por un juego lento, e infracciones varias, el goleador del equipo Juan Landó rompió el cero marcando un penal desde la línea de los 22 metros a los 3 minutos del encuentro, el cardenal se recompuso producto de un drop de Gonzalo Gutiérrez Taboada, dejando un resultado parcial de 3-3 a los 4 minutos de juego.

El ingoal fue estrenado por el wing Ignacio Diaz de Belgrano Athletic, que tras una gran asistencia de su numero 12, Martín Arana, el marrón impuso una ventaja numérica esperanzadora en el marcador de 11-6. Newman no iba a quedarse de brazos cruzados y tras una gran jugada individual de su número diez, Gonzalo Gutiérrez Taboada, le concedió el try a su wing, Jerónimo Ulloa en una acción colectiva de 5 puntos. Las individualidades continuaron durante el encuentro, y esta vez vinieron de la mano del apertura de Belgrano, Joaquín Mihura, quien estiro la ventaja del marrón por 7 puntos, por un corto tiempo, ya que, en la salida de la misma jugada, un error por parte de Belgrano permitió que el cardenal vuelva a anotar dejando un resultado parcial de 21 a 18 en el primer tiempo del partido.

Los Zanjeros.jpg Los Zanjeros le ganaron por 13 a 9 a La Academia en un partido cerrado y muy parejo.

En el complemento, Gutiérrez Taboada abrió el marcador, dejando un resultado de 21 a 21. De la mano de su capitán, Lucas Marguery, Newman pasó por primera vez en el partido a contar con un saldo positivo a su favor de 26 a 24. La ilusión no se iba a detener y tras una gran corrida de Santiago Marolda, Newman amplió la diferencia numérica y se empezó a alejar del Marrón. El Cardenal continuó sumando puntos, esta vez con sus 8 jugadores del pack de forwards, en donde su protagonista, Marcelo Brandi, terminó en el ingoal rival. Tras una pelota recuperada en los 5 metros rivales, el numero 8 rompió la línea de defensa rival y logró apoyar sobre el ingoal rival, dejando el resultado en 41–24 a los 74 minutos del partido a favor de Newman.

Síntesis: CASI 9-SIC 13

CASI: 1- Facundo Scaiano, 2- Juan Torres Obeid, 3- Hugo García, 4- Salvador Ochoa, 5- Ignacio Larrague, 6- Ignacio Torrado, 7- Eugenio Sartori, 8- Benjamín Rocca Rivarola, 9- Joaquín Sánchez, 10- Felipe Hileman, 11- Jerónimo Tumbarello, 12- Jerónimo Solveyra, 13- Bruno Devoto, 14- Jerónimo Tumbarello, 15- Juan Akemeier. Entrenadores: Oscar Murgier, Santiago Phelan y Matías Biagi

Ingresaron: Alejo Lavayen por Joaquín Sánchez; Juan Albareda por Jeronimo Solveyra; Leonardo Mazzini por Eugenio Sartori; Tomas Phelan por Jeronimo Tumbarello; Ignacio Nieto Sánchez por Hugo García; Joaquín Sáenz de Miera por Ignacio Larrague.

SIC: 1-Marcos Piccinini, 2- Ignacio Bottazzini, 3- Benjamín Chiappe, 4- Bautista Viero, 5- Ciro Plorutti, 6- Andrea Panzarini, 7- Santos Fernández de Oliveira, 8- Tomás Meyrelles, 9- Mateo Albanese, 10- Santiago Pavlovsky, 23 – Jacinto Campbell, 21- Carlos Pirán (C), 13- Nicanor Acosta, 14- Timoteo Silva, 15- Bernabé López Fleming. Entrenadores: Eduardo Victorica, Federico Serray Gonzalo Longo.

Ingresaron: Franco Delguer por Santos Fernandez de Olivera; Alejandro Daireaux por Tomás Meyrelles; Manuel Curuchaga por Bautista Viero; Francisco Calandra por Marcos Piccinini.

Primer tiempo: 8', Penal de Akemeier (C), y 12 y 22', Penales de Pavlovsky (S).

Resultado Parcial: CASI 3 - SIC 6.

Segundo tiempo: 6 y 17', Penales de Akemeier (C), y 22', Try-Penal (S).

Amonestado: 23' Hileman (C).

Cancha: Club Atlético de San Isidro.

Referee: Pablo Deluca (h.).