River perdió este miércoles como visitante por 3-1 ante Palmeiras en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, llevado a cabo en el Allianz Parque de San Pablo, y quedó eliminado. Maximiliano Salas, a los 7 minutos del primer tiempo, puso adelante al Millonario.
El poder de Palmeiras fue demasiado para River y lo eliminó de la Libertadores
River perdió como visitante por 3-1 ante Palmeiras en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores y quedó eliminado
En tanto, Vitor Roque, a los 6’ del complemento, y José Manuel López, a los 46’ y 49’ del mismo período, sentenciaron el partido para el conjunto brasileño. A los 42 minutos del segundo periodo, Marcos Acuña se fue expulsado por doble amarilla y dejó a La Banda con diez jugadores.
Formaciones de Palmeiras y River
Palmeiras: Weverton; Agustín Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José Manuel López, Felipe Anderson; Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.
River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño; Juan Fernando Quintero, Ignacio Fernández; Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
Estadio: Allianz Parque, San Pablo.
Árbitro: Andrés Matonte.
VAR: Christian Ferreyra.