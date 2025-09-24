Uno Santa Fe | Ovación | River

El poder de Palmeiras fue demasiado para River y lo eliminó de la Libertadores

River perdió como visitante por 3-1 ante Palmeiras en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores y quedó eliminado

24 de septiembre 2025 · 23:49hs
El poder de Palmeiras fue demasiado para River y lo eliminó de la Libertadores

River perdió este miércoles como visitante por 3-1 ante Palmeiras en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, llevado a cabo en el Allianz Parque de San Pablo, y quedó eliminado. Maximiliano Salas, a los 7 minutos del primer tiempo, puso adelante al Millonario.

En tanto, Vitor Roque, a los 6’ del complemento, y José Manuel López, a los 46’ y 49’ del mismo período, sentenciaron el partido para el conjunto brasileño. A los 42 minutos del segundo periodo, Marcos Acuña se fue expulsado por doble amarilla y dejó a La Banda con diez jugadores.

Embed - PALMEIRAS 3 RIVER 1: NUEVO FRACASO DE LA SEGUNDA ERA GALLARDO - LIBERTADORES 2025

Formaciones de Palmeiras y River

Palmeiras: Weverton; Agustín Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José Manuel López, Felipe Anderson; Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño; Juan Fernando Quintero, Ignacio Fernández; Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: Allianz Parque, San Pablo.

Árbitro: Andrés Matonte.

VAR: Christian Ferreyra.

