El poder de Palmeiras fue demasiado para River y lo eliminó de la Libertadores

River perdió este miércoles como visitante por 3-1 ante Palmeiras en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores , llevado a cabo en el Allianz Parque de San Pablo, y quedó eliminado. Maximiliano Salas, a los 7 minutos del primer tiempo, puso adelante al Millonario.

En tanto, Vitor Roque, a los 6’ del complemento, y José Manuel López, a los 46’ y 49’ del mismo período, sentenciaron el partido para el conjunto brasileño. A los 42 minutos del segundo periodo, Marcos Acuña se fue expulsado por doble amarilla y dejó a La Banda con diez jugadores.