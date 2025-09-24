La reserva de Unión entró en un bache, empató con Aldosivi y quedó lejos de la cima

La reserva de Unión, que cuidó varios jugadores para la final de la Copa Santa Fe, igualó de local 1-1 con Aldosivi por la fecha 11 del Clausura Proyección

En el 15 de Abriol, la reserva de Unión igualó este miércoles por la tarde 1-1 frente a Aldosivi , por la 11ª fecha del Torneo Clausura Proyección, y continúa sin poder salir de la meseta. El equipo conducido por Nicolás Vazzoler se había puesto en ventaja gracias al tanto de Ricardo Solbes, pero el Tiburón reaccionó a través de Alexis Devesa.

Vale destacar que el Tate preservó a varios jugadores pensando en la final de la Copa Santa Fe del próximo fin de semana frente a Centenario, lo que también condicionó el armado de los 11 titular.

Con este empate, el Tate acumula cuatro partidos consecutivos sin victorias, una racha que preocupa por el rendimiento, aunque por el momento se mantiene en zona de playoffs con 17 unidades. Sin embargo, la distancia con el líder Belgrano es amplia, ya que suma 26 puntos y marca el ritmo de la competencia.

Formaciones de Unión y Aldosivi

Unión: Mateo Raschia; Francisco Barinaga, Ignacio Isla, Matías Fagioni y Lucas Ayala; Emilio Giaccone y Lucas Cacciabué; Misael Aguirre, Ricardo Solbes y Benjamín Pérez; y Valentín Cerrudo. DT: Nicolás Vazzoler.

Aldosivi: Nahuel González; Ariel González, Simón Sammarone, Tobías Ferrari, Gabriel Paredes, Milton Camacho, Lucio Falasco, Juan Cruz Meza, Alexis Devesa y Augusto Fernández. DT: Mario Padilla.