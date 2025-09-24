Uno Santa Fe | Unión | Unión

La reserva de Unión entró en un bache, empató con Aldosivi y quedó lejos de la cima

La reserva de Unión, que cuidó varios jugadores para la final de la Copa Santa Fe, igualó de local 1-1 con Aldosivi por la fecha 11 del Clausura Proyección

Ovación

Por Ovación

24 de septiembre 2025 · 17:21hs
La reserva de Unión entró en un bache, empató con Aldosivi y quedó lejos de la cima

Prensa Unión

En el 15 de Abriol, la reserva de Unión igualó este miércoles por la tarde 1-1 frente a Aldosivi, por la 11ª fecha del Torneo Clausura Proyección, y continúa sin poder salir de la meseta. El equipo conducido por Nicolás Vazzoler se había puesto en ventaja gracias al tanto de Ricardo Solbes, pero el Tiburón reaccionó a través de Alexis Devesa.

• LEER MÁS: El motor silencioso del líder: Julián Palacios, clave en el Unión de Madelón

Vale destacar que el Tate preservó a varios jugadores pensando en la final de la Copa Santa Fe del próximo fin de semana frente a Centenario, lo que también condicionó el armado de los 11 titular.

• LEER MÁS: La rompe en Unión: Vargas, el jugador con Más Control de la 9ª fecha

Con este empate, el Tate acumula cuatro partidos consecutivos sin victorias, una racha que preocupa por el rendimiento, aunque por el momento se mantiene en zona de playoffs con 17 unidades. Sin embargo, la distancia con el líder Belgrano es amplia, ya que suma 26 puntos y marca el ritmo de la competencia.

Embed

Formaciones de Unión y Aldosivi

Unión: Mateo Raschia; Francisco Barinaga, Ignacio Isla, Matías Fagioni y Lucas Ayala; Emilio Giaccone y Lucas Cacciabué; Misael Aguirre, Ricardo Solbes y Benjamín Pérez; y Valentín Cerrudo. DT: Nicolás Vazzoler.

Aldosivi: Nahuel González; Ariel González, Simón Sammarone, Tobías Ferrari, Gabriel Paredes, Milton Camacho, Lucio Falasco, Juan Cruz Meza, Alexis Devesa y Augusto Fernández. DT: Mario Padilla.

Unión Aldosivi Reserva
Noticias relacionadas
a leo madelon los 11 le salen de memoria en union

A Leo Madelón los 11 le salen de memoria en Unión

quienes aun no se acoplaron al modo madelon en union

Quienes aún no se acoplaron al modo Madelón en Unión

Unión cuanto más tiene el balón, menos eficaz es.

Cuanto más tiene el balón, Unión resulta ser menos eficaz

Cristian Tarragona es el goleador de Unión y una de las figuras que tiene el Tate.

Unión disfruta de la resurrección de Cristian Tarragona

Lo último

Tras la eliminación ante Lanús, Gaúcho dejó Fluminense y disparó contra las redes sociales

Tras la eliminación ante Lanús, Gaúcho dejó Fluminense y disparó contra las redes sociales

Colapinto recordó cuando se fue a vivir a Europa: Tenía 13 o 14 años y estaba solo

Colapinto recordó cuando se fue a vivir a Europa: "Tenía 13 o 14 años y estaba solo"

Kristalina Georgieva tras su encuentro con Javier Milei: Es clave avanzar con las reformas

Kristalina Georgieva tras su encuentro con Javier Milei: "Es clave avanzar con las reformas"

Último Momento
Tras la eliminación ante Lanús, Gaúcho dejó Fluminense y disparó contra las redes sociales

Tras la eliminación ante Lanús, Gaúcho dejó Fluminense y disparó contra las redes sociales

Colapinto recordó cuando se fue a vivir a Europa: Tenía 13 o 14 años y estaba solo

Colapinto recordó cuando se fue a vivir a Europa: "Tenía 13 o 14 años y estaba solo"

Kristalina Georgieva tras su encuentro con Javier Milei: Es clave avanzar con las reformas

Kristalina Georgieva tras su encuentro con Javier Milei: "Es clave avanzar con las reformas"

La reserva de Unión entró en un bache, empató con Aldosivi y quedó lejos de la cima

La reserva de Unión entró en un bache, empató con Aldosivi y quedó lejos de la cima

El motor silencioso del líder: Julián Palacios, clave en el Unión de Madelón

El motor silencioso del líder: Julián Palacios, clave en el Unión de Madelón

Ovación
La reserva de Unión entró en un bache, empató con Aldosivi y quedó lejos de la cima

La reserva de Unión entró en un bache, empató con Aldosivi y quedó lejos de la cima

Colón vuelve a tener dos citados en la Selección Sub 20 del Ascenso

Colón vuelve a tener dos citados en la Selección Sub 20 del Ascenso

Quienes aún no se acoplaron al modo Madelón en Unión

Quienes aún no se acoplaron al modo Madelón en Unión

Diego Osella: Se veía venir todo lo que le pasó a Colón

Diego Osella: "Se veía venir todo lo que le pasó a Colón"

Unión encuentra su as bajo la manga: Palavecino comienza a ganarse su lugar

Unión encuentra su as bajo la manga: Palavecino comienza a ganarse su lugar

Policiales
Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El arte como puente: llega el Segundo Encuentro de Inclusión, Arte y Diversidad

El arte como puente: llega el Segundo Encuentro de Inclusión, Arte y Diversidad