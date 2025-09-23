El arte como puente: llega el Segundo Encuentro de Inclusión, Arte y Diversidad El próximo domingo 12 de octubre a las 19:30 hs, el Centro Cultural Provincial abrirá sus puertas a una velada que promete emocionar y transformar: el Segundo Encuentro de Inclusión, Arte y Diversidad, organizado por el Centro Ocupacional San José y SPRAI. 23 de septiembre 2025 · 10:02hs

Diez grupos artísticos, conformados por personas con y sin discapacidad, subirán al escenario para compartir un abanico de expresiones: danza, teatro, música en vivo y coro, junto con la participación de un artista plástico que plasmará en imágenes la esencia de este encuentro.

La noche comenzará con una recepción cálida y participativa, en la que se podrán degustar bocaditos preparados por los jóvenes de la Asociación Discapacitados San José, un gesto que refuerza la idea de que la inclusión también se construye en los pequeños detalles.

Con el lema “Un espacio para todos, un arte para cada uno”, la propuesta no solo busca mostrar talentos, sino también invitar a la comunidad a reflexionar sobre la importancia de abrir caminos de integración, donde el arte se convierte en un puente que derriba barreras y celebra la diversidad. Centro Cultural Provincial Domingo 12 de octubre – 19:30 hs Entradas en boletería – $12.000 Un encuentro donde la cultura abraza a la inclusión y donde cada expresión artística recuerda que todos tenemos algo único para ofrecer.