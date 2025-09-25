Uno Santa Fe | Ovación | Boca

Boca dio inicio a la Liga Nacional venciendo a Racing de Chivilcoy

Boca venció a Racing de Chivilcoy por 82-67 en el inicio de la temporada 2025/26 de La Liga Nacional

25 de septiembre 2025 · 09:58hs
Boca dio inicio a la Liga Nacional ganándole como local a Racing de Chivilcoy.

Boca dio inicio a la Liga Nacional ganándole como local a Racing de Chivilcoy.

Los últimos campeones de la pasada temporada dieron comienzo a una nueva Liga Nacional. La edición 2025/2026 inició en el barrio de La Boca con triunfo para el conjunto azul y oro por 82 a 67 ante Racing de Chivilcoy con una buena tarea colectiva.

Boca no tuvo problemas en el debut de la Liga Nacional

El reciente ascendido de la Liga Argentina presentó pelea, llegando a descontar ventaja de solo un dígito. Pero la experiencia y la rotación del combinado dueño de casa fueron preponderantes para sacar adelante un cotejo que nunca estuvo decidido.

En el local, líder en goleo para Barreiro, el surgido en la cantera azul y oro aportó 16 unidades en casi 18 minutos de juego. Tarea más que relevante de Cáffaro, el pívot de la Selección Nacional firmó una gran planilla con 15 puntos, 11 rebotes y 28 de valoración. Stucky con 18 puntos en la visita como máximo anotador y ley de ex para Rodríguez y Cooper, con 14 y 11 respectivamente.

Boca Liga Nacional triunfo
Noticias relacionadas
Russo volvió a su casa luego de permanecer algunas horas hospitalizado.

Russo fue dado de alta y evalúan su presencia en la práctica de Boca

alerta en boca: cavani sufrio una distension y es duda para jugar ante central cordoba

Alerta en Boca: Cavani sufrió una distensión y es duda para jugar ante Central Córdoba

russo le marco la cancha a palacios en boca tras su enojo: no puede volver a pasar

Russo le marcó la cancha a Palacios en Boca tras su enojo: "No puede volver a pasar"

¿por que siempre salgo yo?: el enojo de palacios en boca con russo que genera revuelo

"¿Por qué siempre salgo yo?": el enojo de Palacios en Boca con Russo que genera revuelo

Lo último

Las exportaciones de carnes seguirán sin retenciones hasta el 31 de octubre

Las exportaciones de carnes seguirán sin retenciones hasta el 31 de octubre

Debate abierto en Santa Fe: ¿qué lugar deben tener los celulares en la escuela y cómo regular su uso?

Debate abierto en Santa Fe: ¿qué lugar deben tener los celulares en la escuela y cómo regular su uso?

Alarma en Boca: Chipi Barijho se descompensó y quedó internado

Alarma en Boca: Chipi Barijho se descompensó y quedó internado

Último Momento
Las exportaciones de carnes seguirán sin retenciones hasta el 31 de octubre

Las exportaciones de carnes seguirán sin retenciones hasta el 31 de octubre

Debate abierto en Santa Fe: ¿qué lugar deben tener los celulares en la escuela y cómo regular su uso?

Debate abierto en Santa Fe: ¿qué lugar deben tener los celulares en la escuela y cómo regular su uso?

Alarma en Boca: Chipi Barijho se descompensó y quedó internado

Alarma en Boca: Chipi Barijho se descompensó y quedó internado

Se confirmó la lesión que sufrió Juan Ignacio Nardoni

Se confirmó la lesión que sufrió Juan Ignacio Nardoni

Candela Fernandez honra a Las dueñas de las orquídeas

Candela Fernandez honra a "Las dueñas de las orquídeas"

Ovación
Sin sorpresas en los cotejos reprogramados del Clausura Norberto Serenotti

Sin sorpresas en los cotejos reprogramados del Clausura Norberto Serenotti

Estudiantes va por la épica recibiendo a Flamengo

Estudiantes va por la épica recibiendo a Flamengo

Alcaraz superó a Báez en su debut en Tokio y encendió las alarmas por su tobillo

Alcaraz superó a Báez en su debut en Tokio y encendió las alarmas por su tobillo

Se confirmó la lesión que sufrió Juan Ignacio Nardoni

Se confirmó la lesión que sufrió Juan Ignacio Nardoni

Jannik Sinner debutó con un triunfo aplastante en el ATP de Beijing

Jannik Sinner debutó con un triunfo aplastante en el ATP de Beijing

Policiales
Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'

Candela Fernandez honra a Las dueñas de las orquídeas

Candela Fernandez honra a "Las dueñas de las orquídeas"

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras