Boca dio inicio a la Liga Nacional venciendo a Racing de Chivilcoy Boca venció a Racing de Chivilcoy por 82-67 en el inicio de la temporada 2025/26 de La Liga Nacional 25 de septiembre 2025 · 09:58hs

Boca dio inicio a la Liga Nacional ganándole como local a Racing de Chivilcoy.

Los últimos campeones de la pasada temporada dieron comienzo a una nueva Liga Nacional. La edición 2025/2026 inició en el barrio de La Boca con triunfo para el conjunto azul y oro por 82 a 67 ante Racing de Chivilcoy con una buena tarea colectiva.

Boca no tuvo problemas en el debut de la Liga Nacional El reciente ascendido de la Liga Argentina presentó pelea, llegando a descontar ventaja de solo un dígito. Pero la experiencia y la rotación del combinado dueño de casa fueron preponderantes para sacar adelante un cotejo que nunca estuvo decidido.

En el local, líder en goleo para Barreiro, el surgido en la cantera azul y oro aportó 16 unidades en casi 18 minutos de juego. Tarea más que relevante de Cáffaro, el pívot de la Selección Nacional firmó una gran planilla con 15 puntos, 11 rebotes y 28 de valoración. Stucky con 18 puntos en la visita como máximo anotador y ley de ex para Rodríguez y Cooper, con 14 y 11 respectivamente.