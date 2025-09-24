Uno Santa Fe | Ovación | Corinthians

El TAS condenó a Corinthians a pagarle una millonaria suma a Matías Rojas

El TAS falló en contra de Corinthians y lo obligó a abonarle 45 millones de reales al paraguayo Matías Rojas, que había rescindido en 2023 por deudas

24 de septiembre 2025 · 19:42hs
El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló en contra de Corinthians y obligó al club paulista a abonarle aproximadamente 45 millones de reales al mediocampista paraguayo Matías Rojas, quien había rescindido su contrato en 2023 por incumplimiento salarial y luego se sumó a River.

La cifra es mayor a la que había determinado la FIFA en primera instancia debido a los intereses acumulados. El jugador, que actualmente milita en Portland Timbers de la MLS, reclamó el pago de su salario hasta junio de 2027, fecha en la que finalizaba su vínculo con el Timão.

Corinthians apeló el fallo inicial de la FIFA ante el TAS, pero el máximo tribunal del deporte no solo ratificó la decisión sino que aumentó la indemnización.

La dirigencia del club brasileño ya inició contactos con la defensa de Rojas, encabezada por el abogado Rafael Botelho, para buscar un acuerdo y evitar nuevas sanciones.

Si no se alcanza una solución en los próximos 45 días, Corinthians podría recibir una nueva prohibición para inscribir jugadores, que se sumaría a la que ya enfrenta por su deuda con Santos Laguna de México por el pase de Félix Torres.

Este no es el único frente judicial que preocupa a la institución: el Corinthians aún espera resoluciones del TAS en dos casos más. Uno es por el pago de 4,3 millones de dólares a Talleres de Córdoba por el pase de Rodrigo Garro, y el otro por 1,07 millones de euros al Shakhtar Donetsk por el préstamo de Maycon.

La situación financiera del club sigue en estado crítico, con compromisos millonarios que amenazan su planificación deportiva para el próximo año.

