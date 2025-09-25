Intentó entrar cocaína para su esposo internado en el hospital Cullen y fue detenida

Personal policial y de seguridad del hospital descubrió el intento y secuestró cinco envoltorios metálicos con droga

Este miércoles por la noche , efectivos del Destacamento N°11 del Hospital Culle aprehendieron a una mujer de 40 años que intentó ingresar dosis de cocaína ocultas en una bolsa con alimentos para su marido internado.

Según fuentes policiales, la mujer fue sorprendida cuando intentaba pasar sustancias prohibidas de manera subrepticia en una bolsa destinada al paciente. Tras el secuestro de los elementos, técnicos químicos de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron un narcotest que arrojó resultado positivo para cocaína .

Secuestro y procedimiento

Los agentes secuestraron cinco envoltorios metálicos satinados —dos azules y tres verdes— con dosis fraccionadas de cocaína. El hallazgo generó alarma entre médicos y enfermeros, quienes inmediatamente dieron aviso a las autoridades policiales.

La mujer aprehendida quedó identificada como L. A. (40) y privada de su libertad. Se le imputó infracción a la Ley Provincial de Microtráfico N° 14.239. La Jefatura de la Unidad Regional I La Capital informó del procedimiento al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó su detención y la formación de causa correspondiente.

