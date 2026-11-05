El Prefederal pone en marcha los cuartos de final y el cuadrangular por la permanencia

El Prefederal entra en una etapa decisiva y este viernes comenzará los cuartos de final, con tres cruces que pondrán en marcha la carrera por el título

El Torneo Oficial Prefederal entra en una etapa decisiva. Este viernes comenzará la disputa de los cuartos de final, con tres cruces que pondrán en marcha la carrera por el título, mientras que también se jugará la primera fecha del cuadrangular repechaje, instancia que tendrá en juego la permanencia en la competencia.

La programación de los playoffs tendrá su primera tanda este viernes 6 de noviembre, con tres encuentros en simultáneo desde las 21.30. Sanjustino recibirá a República del Oeste, Rivadavia Juniors hará lo propio frente a Banco Provincial y Almagro A se medirá con Colón de San Justo .

La cuarta llave deberá esperar hasta el domingo 8 de noviembre. Desde las 21.30, Alma Juniors será local ante Gimnasia, completando así el inicio de los cuartos de final.

Por otra parte, la atención también estará puesta en el cuadrangular repechaje, que comenzará este viernes con dos partidos correspondientes a la primera jornada. A las 21.30, CUST A enfrentará a Unión de Santa Fe, mientras que El Quillá se cruzará con Colón de Santa Fe.

De esta manera, el Prefederal abre un nuevo capítulo de su temporada, con dos objetivos bien definidos: cuatro series que empezarán a delinear el camino hacia el campeonato y un mini torneo en el que cada resultado será determinante para definir la continuidad en la categoría.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - CUARTOS DE FINAL - JUEGO 1

Viernes 6 de noviembre

21.30 Sanjustino vs. República del Oeste

21.30 Rivadavia Juniors vs. Banco Provincial

21.30 Almagro A vs. Colón (SJ)

Domingo 8 de noviembre

21.30 Alma Juniors vs. Gimnasia

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - CUADRANGULAR REPECHAJE

Fecha 1 - Viernes 6 de noviembre

21.30 CUST A vs. Unión (SF)

21.30 El Quillá vs. Colón (SF)