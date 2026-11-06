Pullaro oficializó la designación de Aldo Alurralde en la Corte Suprema de Santa Fe: asume el 1º de diciembre

El exjuez federal de Reconquista reemplazará a Rafael Gutiérrez. Ahora solo falta el decreto de designación de Jorgelina Genghini por Falistocco.

Pullaro oficializó la designación de Aldo Alurralde en la Corte: asume el 1º de diciembre

El gobernador Maximiliano Pullaro oficializó la designación de Aldo Alurralde como ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. El exjuez federal de Reconquista se incorporará en diciembre, en reemplazo de Rafael Gutiérrez, actual presidente del máximo tribunal provincial.

La salida de Gutiérrez se hará efectiva el 1º de diciembre, al igual que la de Roberto Falistocco. El Ejecutivo ya aceptó ambas renuncias y remitió a la Corte los decretos de nombramiento de sus reemplazantes. El tribunal deberá tomarles juramento.

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Acuerdo de la Asamblea Legislativa

El pliego de Alurralde recibió el acuerdo de la Asamblea Legislativa el 26 de febrero, con 56 votos a favor, uno en contra y nueve abstenciones. En esa misma sesión también se aprobaron los nombramientos de Jorgelina Genghini y Diego Maciel.

Alurralde se desempeñó durante 18 años como juez federal en Reconquista. Su llegada al máximo tribunal provincial marcará la primera incorporación de un magistrado proveniente del norte santafesino.

Con el ingreso de Alurralde y Genghini, la Corte quedará integrada por siete miembros. Los otros cinco serán Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Margarita Zabalza, Rubén Weder y Diego Maciel.