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Torneo Prefederal: Gimnasia y República sumaron victorias por el PlayIn

Gimnasia aplastó por 111 a 60 a Colón (SF), en tanto que República batió a CUST A por 86-63 como visitante, en los juegos 1 del Oficial Prefederal.

Ovación

Por Ovación

28 de octubre 2026 · 07:55hs
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Torneo Prefederal: Gimnasia y República sumaron victorias por el PlayIn

ASB

Se completaron los primeros puntos de las series PlayIn buscando cuatro cupos para armar los cuartos de final del Torneo Oficial Prefederal.

República del Oeste junto a Colón (SJ) son los dos que cambiaron el factor cancha, en tanto Banco y Gimnasia atesoraron sus localías.

TORNEO OFICIAL - PREFEDERAL - PLAY-IN - JUEGO 1

Viernes 23 de octubre

Unión (SF) 74 (Pablo Spies 16) - Colón (SJ) 80 (Ignacio Frank 20) (serie 0-1)

Lunes 26 de octubre

Banco Provincial 82 (Alejo Soria 19) - El Quillá 63 (Ignacio Locher 13) (serie 1-0)

Martes 27 de octubre

Gimnasia (SF) 111 (Manuel Hernández 20) - Colón (SF) 60 (Adrián Herrera 27)

CUST A 63 (Mauricio Bigliani 26) - República del Oeste 86 (Guido Baldani 22)

TORNEO OFICIAL - PREFEDERAL - PLAY-IN - JUEGO 2

Jueves 29 de octubre

21.30 El Quillá (0) vs. Banco Provincial (1)

Viernes 30 de octubre

21.30 República del Oeste (1) vs. CUST A (0)

21.30 Colón (SF) (0) vs. Gimnasia (1)

Sábado 31 de octubre

20.00 Colón (SJ) (1) vs. Unión (SF) (0)

Prefederal Gimnasia República
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