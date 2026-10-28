Se completaron los primeros puntos de las series PlayIn buscando cuatro cupos para armar los cuartos de final del Torneo Oficial Prefederal.
Torneo Prefederal: Gimnasia y República sumaron victorias por el PlayIn
Gimnasia aplastó por 111 a 60 a Colón (SF), en tanto que República batió a CUST A por 86-63 como visitante, en los juegos 1 del Oficial Prefederal.
Por Ovación
República del Oeste junto a Colón (SJ) son los dos que cambiaron el factor cancha, en tanto Banco y Gimnasia atesoraron sus localías.
TORNEO OFICIAL - PREFEDERAL - PLAY-IN - JUEGO 1
Viernes 23 de octubre
Unión (SF) 74 (Pablo Spies 16) - Colón (SJ) 80 (Ignacio Frank 20) (serie 0-1)
Lunes 26 de octubre
Banco Provincial 82 (Alejo Soria 19) - El Quillá 63 (Ignacio Locher 13) (serie 1-0)
Martes 27 de octubre
Gimnasia (SF) 111 (Manuel Hernández 20) - Colón (SF) 60 (Adrián Herrera 27)
CUST A 63 (Mauricio Bigliani 26) - República del Oeste 86 (Guido Baldani 22)
TORNEO OFICIAL - PREFEDERAL - PLAY-IN - JUEGO 2
Jueves 29 de octubre
21.30 El Quillá (0) vs. Banco Provincial (1)
Viernes 30 de octubre
21.30 República del Oeste (1) vs. CUST A (0)
21.30 Colón (SF) (0) vs. Gimnasia (1)
Sábado 31 de octubre
20.00 Colón (SJ) (1) vs. Unión (SF) (0)