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Allanaron una vivienda en Santo Tomé por el robo del medidor de luz de una carnicería y amenazas de muerte a una comerciante

El allanamiento fue ejecutado esta mañana de viernes y fueron secuestrados elementos probatorios incriminantes. Pesquisas de la Policía de Investigaciones PDI investigan a un vecino de 38 años como presunto autor de daños, robo y amenazas que comenzaron en mayo

Juan Trento

Por Juan Trento

6 de noviembre 2026 · 12:52hs
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Allanaron una vivienda en Santo Tomé por el robo del medidor de luz de una carnicería y amenazas de muerte a una comerciante

Allanaron una vivienda en Santo Tomé por el robo del medidor de luz de una carnicería y amenazas de muerte a una comerciante

Este jueves, con las primeras luces del amanecer, en la ciudad de Santo Tomé, pesquisas de la Sección Delitos Calificados de la Policía de Investigaciones PDI Distrito Santa Fe allanaron una vivienda ubicada en calle Azcuénaga, entre Balcarce y López y Planes.

Lo hicieron a pedido del fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Roberto Olcese, y con la autorización del juez penal Martín Torres. Secuestraron elementos probatorios incriminantes de los delitos investigados que ahora serán valorados por la Justicia.

Investigación de la policía

La investigación empezó el 13 de septiembre con una denuncia en la Comisaría N.º 12 de la Unidad Regional I departamento La Capital de la Policía de Santa Fe PSF. Una mujer de 46 años, que trabaja en la carnicería familiar Santa Rita, en calle Azcuénaga al 3200, contó que desde el 25 de mayo tenía conflictos con un vecino lindero al comercio, F. E. R., de unos 38 años. Según la denuncia, el hombre causó daños materiales en varias ocasiones y robó el medidor de luz junto con el cableado eléctrico. La mujer también denunció amenazas de muerte contra ella y su familia. Cuando el legajo llegó a la Sección Delitos Calificados, los pesquisas relevaron y analizaron registros de cámaras de videovigilancia, tomaron testimonios y trabajaron en el terreno para esclarecer el hecho.

Elementos probatorios incriminantes

Durante la ejecución del allanamiento no se produjeron aprehensiones y sí fueron secuestrados elementos probatorios incriminantes de los delitos investigadores, que serán entregados a la fiscalía para su valoración.

Atribución delictiva

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento a la Jefatura de la Policía de Investigaciones PDI, y éstos hicieron lo propio con el fiscal del Ministerio Público de la Acusación MPA Roberto Olcese, que ordenó poner bajo cadena de custodia los elementos probatorios secuestrados de los delitos investigados, mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de robo simple.

Santo Tomé policía carnicería Santa Fe PDI amenazas
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