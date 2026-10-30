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Torneo Oficial Prefederal: El Quillá superó a Banco Provincial y estiró la serie

El Quillá le ganó a Banco Provincial por 54-51 y empató la serie de Play-In en el Torneo Oficial Prefederal. Este viernes sigue la acción.

Ovación

Por Ovación

30 de octubre 2026 · 08:08hs
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Torneo Oficial Prefederal: El Quillá superó a Banco Provincial y estiró la serie

En un partido de goleo bajo y final apretado, Náutico El Quillá atesoró su localía, aplastó a Banco Provincial y el próximo martes se definirá la eliminatoria en Guadalupe, buscando un lugar en la siguiente ronda del Torneo Oficial Prefederal.

TORNEO OFICIAL - PREFEDERAL - PLAY-IN - JUEGO 2

Jueves 29 de octubre

El Quillá (1) 54 (Juan Constanzo 13) - Banco Provincial (1) 51 (Joaquín Gancedo 18)

Viernes 30 de octubre

21.30 República del Oeste (1) vs. CUST A (0)

21.30 Colón (SF) (0) vs. Gimnasia (1)

Sábado 31 de octubre

20.00 Colón (SJ) (1) vs. Unión (SF) (0)

Prefederal El Quillá Banco Provincial
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