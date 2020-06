El presidente de Godoy Cruz aclaró qué pasó con el plantel

El presidente de Godoy Cruz, José Mansur, aclaró que le prestó su propiedad privada a algunos jugadores para que fueran a correr. E insistió que el plantel profesional no comenzó con los entrenamientos y que lo harán cuando la AFA le dé la autorización.

"Godoy Cruz no ha retornado a los entrenamientos, cinco chicos me pidieron permiso para correr y se les prestó una propiedad privada. No pueden ir a correr al parque o a una plaza porque los insultan", comentó Mansur en diálogo con Ovación 90.

Y agregó: "No tiene nada de malo que vayan a correr. Y si lo quieren seguir haciendo lo pueden hacer. No es grave lo que han hecho y es algo que está dentro de la ley y tienen todo el derecho".

"Godoy Cruz no ha retornado a los entrenamientos", reiteró al tiempo que añadió: "Primero no está el cuerpo técnico en Mendoza, no estuvieron presentes los preparadores físicos ni los kinesiólogos, ni los utileros".

Con respecto a la supuesta negativa de la AFA que no le permite entrenar a los clubes aseguró: "El martes habrá una reunión con los los otros presidentes y se va a tratar el tema del retorno de los entrenamientos. A mí no me llamó nadie de AFA para cuestionarme nada. No hemos hecho nada malo como club".

"Lo hicieron tomando las medidas sanitarias y con responsabilidad tomando la distancia correspondiente. Hay que apoyar la medida que decidió el Gobierno de Mendoza de volver a entrenar", explicó.

"El club va a volver oficialmente a los entrenamientos cuando lo resuelva la AFA", insistió.

Por otro lado, Mansur contó que tanto el entrenador Diego Martínez como los jugadores que salieron del país deberán hacer la cuarentena cuando lleguen a Mendoza.

"Hoy en día hay 15 jugadores que están fuera de la provincia y todo el cuerpo técnico", contó.

Por último, dijo que su club abrirá sus puertas este jueves y las distintas disciplinas van a entrenar: "Vamos a tomar todas las medidas necesarias. Y si hay jugadores que son socios pueden ir al club a entrenar".