Riquelme, crítico tras la clasificación de Boca: "No te pueden hacer un gol de lateral"

El presidente xeneize analizó el sufrido pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras eliminar por penales a O'Higgins. Marcó errores defensivos, respaldó al plantel y dejó abierta la puerta para un nuevo refuerzo.

Boca logró el objetivo de avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana, pero la clasificación por penales frente a O'Higgins dejó varias señales de alerta. Así lo entendió Juan Román Riquelme, quien antes de emprender el regreso desde Rancagua hacia la Argentina realizó una fuerte autocrítica sobre el funcionamiento del equipo.

El presidente xeneize valoró el pasaje de ronda, aunque apuntó directamente a los errores defensivos que obligaron a definir la serie desde los doce pasos.

"No te pueden hacer un gol de lateral"

La jugada que más molestó a Riquelme fue la del empate de O'Higgins, que llegó a los 72 minutos tras un lateral enviado al área de Boca. Luego de un rechazo de Nicolás Figal hacia el centro, Francisco González aprovechó la pelota suelta para igualar la serie.

"Los jugadores tienen mucho que hablar porque no te pueden hacer un gol de lateral. Si te hacen un gol de lateral es porque no lo has hecho bien. No tiene nada que ver con lo anímico ni con la confianza. Tenemos cosas que mejorar. Mejorando esas cositas chiquitas ayer hubiésemos pasado", afirmó.

El máximo dirigente insistió en que el equipo debe corregir esos detalles para evitar complicaciones en instancias decisivas.

"A veces se te escapan cosas importantes por distracciones muy chiquititas", remarcó, en una línea similar a la que había expresado días atrás al analizar la eliminación en el Torneo Apertura frente a Huracán, cuando señaló que Boca había "regalado" tres goles.

Respaldo al plantel y confianza en el proceso

Más allá de las críticas, Riquelme destacó la importancia de haber superado la serie y consideró que el triunfo puede servir para fortalecer al grupo.

"Era importante pasar, creo que es una manera de ir agarrando confianza", sostuvo. También destacó la actuación del arquero Álvaro Montero, quien atajó un penal decisivo en la definición, al señalar que esa actuación también le permitirá ganar seguridad.

El presidente además pidió paciencia con el nuevo cuerpo técnico y recordó que el calendario no da respiro.

"Tenemos muy poquito tiempo de descanso. Vamos a jugar hasta fines de agosto sin parar, cada dos o tres días. Es medio difícil encontrar un equipo que juegue diez partidos seguidos muy bien. Tenemos técnico nuevo, va conociendo a los muchachos y está contento con el plantel", explicó.

También lamentó las bajas que sufrió el equipo en las últimas semanas y destacó la importancia de jugadores como Adam Bareiro, Tomás Belmonte y Carlos Palacios, quienes no pudieron estar disponibles en plenitud.

¿Habrá otro refuerzo?

Consultado sobre la posibilidad de incorporar un centrodelantero, Riquelme no descartó movimientos antes del cierre del mercado de pases.

"Nosotros siempre intentamos hacer lo que los entrenadores quieren. Estábamos bastante bien hasta que aparecieron las molestias de algunos muchachos. Si existe la posibilidad de prestar alguno y podemos traer otro, siempre vamos a estar disponibles", expresó.

En las últimas semanas, Boca sondeó las situaciones de David Romero, Luciano Gondou y Lucas Passerini, aunque las negociaciones no prosperaron debido a las elevadas pretensiones económicas de sus respectivos clubes.

Ahora, el foco está en Newell's

Tras la clasificación, la delegación xeneize no pudo entrenarse en Rancagua debido a las tormentas y emprendió viaje directamente hacia Rosario.

El plantel trabajará este sábado en la ciudad santafesina y luego afrontará un nuevo desafío: el domingo, desde las 17, visitará a Newell's en el estadio Marcelo Bielsa, con la intención de seguir creciendo futbolísticamente y dejar atrás el sufrimiento que significó la serie frente a O'Higgins.