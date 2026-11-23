La categoría 2016 de El Quillá se quedó con el título de la 29ª edición del prestigioso certamen disputado en San Jerónimo Norte.

El fútbol infantil de El Quillá escribió una página dorada en su historia. La categoría 2016 de la institución del Parque del Sur se consagró campeona invicta de la Copa de Oro de la 29ª edición de El Valesanito, uno de los torneos más importantes del continente, que reunió durante el fin de semana a miles de chicos en las instalaciones del Club Libertad de San Jerónimo Norte.

El equipo dirigido por Mauro Leoni, con la colaboración de Lucas López , tuvo una actuación sobresaliente: disputó ocho partidos, no perdió ninguno y recibió apenas tres goles. Una campaña que tuvo regularidad, personalidad en los momentos decisivos y un cierre a la altura de semejante desafío.

El Valesanito, conocido como la Copa Libertadores del fútbol infantil, convocó una vez más a más de 5.000 chicos de diferentes edades y a equipos de distintos puntos de Sudamérica. En ese escenario de enorme prestigio, los pequeños futbolistas del Tiburón consiguieron sobresalir y quedarse con el premio mayor.

Una fase de grupos sin derrotas para El Quillá

En la categoría 2016 participaron 40 equipos, distribuidos en ocho zonas de cinco integrantes. El Quillá formó parte del Grupo C y comenzó su recorrido el miércoles con una victoria por 2-0 ante Central San Carlos.

El jueves consiguió otros dos triunfos, también por el mismo marcador: primero frente a Bolivia 2022, un seleccionado de Santa Cruz de la Sierra, y luego ante Deportivo Madryn. En su última presentación de la fase clasificatoria, igualó 0-0 frente a Unión Sáenz Peña, de Chaco.

Con esos resultados, el conjunto santafesino terminó primero en su zona y aseguró su lugar en la Copa de Oro, donde afrontaría los cruces eliminatorios del domingo.

Un camino al título con desafíos de jerarquía para El Quillá

En los octavos de final, El Quillá tuvo enfrente a un rival de peso internacional: Nacional de Montevideo. Sin embargo, los santafesinos estuvieron a la altura y se impusieron por 2-0 para meterse entre los ocho mejores.

En cuartos de final llegó un atractivo cruce de representantes de la ciudad de Santa Fe frente a Unión. Fue un encuentro cambiante y emotivo: el Tiburón comenzó arriba en el marcador, el Tatengue revirtió el resultado y se puso 2-1, pero los dirigidos por Leoni reaccionaron, consiguieron el empate y marcaron el tercer tanto para sellar un vibrante 3-2.

La semifinal también exigió una definición desde los doce pasos. Después de igualar 1-1 ante el Club Mac Allister, de La Pampa, El Quillá mostró eficacia y se impuso por 4-2 en los penales para acceder al partido decisivo.

La gran final se disputó minutos antes de las 21, frente a Fortín Fútbol Club de Charata, Chaco. Después de un encuentro muy parejo que terminó 0-0, nuevamente llegaron los penales. Allí, el equipo santafesino volvió a demostrar su fortaleza y ganó 4-2 para desatar el festejo y levantar la Copa de Oro.

Los protagonistas de una conquista histórica

El plantel de la categoría 2016 de El Quillá que se consagró campeón estuvo integrado por Juan Andrés Sosa (arquero), Filippo Rossodivita, Juan Cruz Ponce Dudiuk (capitán), Manuel Giménez Corte, Juan Ignacio Tinivella Perri, Joaquín Ortiz, Justo Risso Patrón, Blas Acosta, Valentino Coffi, Facundo Cuaranta, Juan Bautista Luna Montagna, Fausto Maurutto, Guillermo Viña y Benjamín Gervasoni.

También forman parte del plantel Constantino Abramovich, Donatto Cristaldo, Justo Forti, Antonio García, Milo Gigliotti, Tomás Insaurralde, Facundo Méndez, Vicente Miskov, Bautista Pujato, Tomás Racca, Simón Ruiz Sleive, Siro Sagardoy, Juan Manuel Safranchik, Genaro Sánchez, Lucca Temporelli, Gennaro Torielli, Agustín Veciconti y Benjamín Waiserman.

El Quillá quedó así en lo más alto de una competencia que reúne a las principales promesas del fútbol sudamericano, con una consagración que trasciende el resultado deportivo y representa un reconocimiento al trabajo formativo de la institución del Parque del Sur.

Todos los campeones de El Valesanito

La 29ª edición del tradicional certamen también consagró a otros clubes en las distintas categorías:

Categoría 2013: Colón (Santa Fe).

Categoría 2014: Central Norte (Salta).

Categoría 2015: Godoy Cruz (Mendoza).

Categoría 2016: El Quillá (Santa Fe).

Categoría 2017: River Plate (Buenos Aires).

Categoría 2018: Racing Club (Buenos Aires).

Categoría 2019: Deportivo del Sud (Buenos Aires).

Categoría 2020: River Plate (Buenos Aires).