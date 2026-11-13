El Quillá doblegó con autoridad a CUST A en el Pay Zumé en el marco del Cuadrangular Repechaje del Torneo Oficial A2. Este viernes se jugará el Clásico en el Roque Otrino.
Cuadrangular repechaje: El Quillá añadió su segunda victoria en fila
El Quillá le ganó a CUST A por 61-38, por el Cuadrangular Repechaje, que este viernes tendrá el clásico entre Colón y Unión en el Roque Otrino.
Por Ovación
13 de noviembre 2026 · 07:46hs
CUADRANGULAR REPECHAJE – OFICIAL PREFEDERAL – FECHA 2
Jueves 12 de noviembre
CUST A 38 (Mauricio Bigliani 11) – El Quillá 61 (Juan Constanzo 17)
Viernes 13 de noviembre
21.30 Colón (SF) vs. Unión (SF)
TABLA DE POSICIONES
El Quillá 4 (2-0); CUST A 3 (1-1); Unión (SF) y Colón (SF) 1 (0-1)