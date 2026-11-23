El argentino Franco Colapinto y el francés Pierr Gasly vienen de tener una gran actuación en el GP de Las Vegas.

El argentino Franco Colapinto y su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, tuvieron una gran actuación en el Gran Premio de Las Vegas y se ilusionan con un milagro que podría otorgarle casi 10 millones de dólares extras a la escudería francesa.

En la carrera de este domingo, ambos pilotos pudieron cortar con la mala racha que arrastraban, ya que Gasly finalizó quinto y Colapinto sexto, lo que le permitió sumar 18 puntos al equipo en el campeonato de constructores.

Si bien en dicha tabla Alpine está sexto, le recortó una buena distancia a Racing Bulls porque llegó a los 87 puntos y se colocó a 27 de la escudería prima de Red Bull, que cuenta con el neozelandés Liam Lawson y el británico Arvid Lindblad como pilotos principales.

Superar a dicho equipo para quedarse con la quinta posición parece una misión casi imposible, pero el milagro podría darse si Racing Bulls suma muy pocos puntos en las últimas dos fechas y los pilotos de Alpine repiten lo hecho en Las Vegas.

Los 10 millones de dólares que buscará Alpine con Colapinto y Gasly

En caso de superar a Racing Bulls, Alpine se aseguraría unos casi 10 millones de dólares extra a fin de año por el proporcional que le paga la FIA a cada equipo al finalizar la temporada.

Si bien no hay números oficiales acerca del reparto de dinero para este año, en el 2025 el quinto de la tabla se llevó 104 millones de dólares y el sexto 95 millones de la moneda estadounidense.

De todas maneras, Alpine no la tendrá nada fácil en la pelea por la quinta posición, aunque la destacadísima actuación que tuvieron en Las Vegas les permitió volver a ilusionarse con el milagro.

La próxima fecha en el campeonato de Fórmula 1 será este fin de semana, cuando se dispute el Gran Premio de Qatar, mientras que una semana después finalizará la temporada en Abu Dhabi.