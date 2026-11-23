La 51ª edición del tradicional Seven organizado por el CRAR en Rafaela, reunió a trece equipos de distintos puntos del país y tuvo al conjunto anfitrión como ganador.

CRAR se quedó con la copa de Oro del certamen de juego reducido.

El Círculo Rafaelino de Rugby volvió a vivir una jornada especial con la realización de la 51ª edición de su tradicional Seven, una propuesta que reunió al rugby masculino, femenino y al hockey en las instalaciones de la institución, con una importante convocatoria de deportistas y público.

El festejo tuvo un cierre ideal para el club anfitrión, ya que el equipo CRAR Verde se quedó con el máximo trofeo de la competencia. En el encuentro decisivo, el conjunto integrado por jugadores que tuvieron mayor participación durante la temporada en el plantel superior superó a San Martín de Villa María por 29 a 19 y coronó una destacada actuación.

CRAR se llevó la Copa de Oro en el Seven

La edición 51 del Seven del Círculo Rafaelino de Rugby quedó en casa. El equipo Verde, conformado con los jugadores de mayor participación en el año en el primer equipo, se impuso en la final ante San Martín de Villa María por 29 a 19 para quedarse con el trofeo principal.

Cha Roga y Brown de San Vicente fueron protagonistas del Seven de Rafaela. Gentileza Darío Gutiérrez (@revistatodoapulmon2062)

El torneo contó con la participación de trece equipos de diferentes provincias y culminó durante la noche, como viene sucediendo en los últimos años, ante buena cantidad de público.

En su camino al título, el elenco dirigido por Cristian Cinalli y Alejandro Chiavon derrotó al propio San Martín por 17 a 14 y a Guaycurúes de Sunchales por 31 a 5.

El local presentó tres equipos y los tres superaron la instancia clasificatoria. El Lila se impuso a Charabones de San Francisco por 26 a 24 y a CURNE 19 a 7.

En tanto, el Blanco le ganó a Capibá 33 a 7, mientras que perdió con Universitario de Santa Fe 26 a 19.

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Los resultados en cuartos de final de la copa de Oro fueron los siguientes: CRAR Lila 43 – Universitario Santa Fe 0; CRAR Verde 40 – Brown de San Vicente 0; CRAR Blanco 5 – Charabones 31 y Taraguy 14 – San Martín de Villa María 19. En semifinales, CRAR Lila 5 – CRAR Verde 34 y San Martín de Villa María 31 – Charabones 7. La final de Oro fue de 29 a 19 de CRAR sobre San Martín de Villa María.

Rugby masculino, femenino y hockey fue la propuesta del CRAR de Rafaela. Gentileza Darío Gutiérrez (@revistatodoapulmon2062)

En cuanto a la copa de Plata, en semifinales, Universitario Santa Fe 24 – Brown de San Vicente 21 y CRAR Blanco 0 – Taraguy 40. En la final, Taraguy de Corrientes le ganó a Universitario de Santa Fe 35 a 12. En la copa de Bronce, en semifinales, Cha Roga 21 – Capibá 0 y CURNE 17 – Querandí 21. En la final, Querandí RC se consagró campeón al superar por 19 a 12.

Además, Alma Juniors de Esperanza y Cha Roga de Santo Tomé jugaron partidos de rugby femenino, mientras que también se desarrolló el Seven de Hockey con buena participación de equipos locales y de la región.