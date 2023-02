Tras dirigir desde Sexta a la divisional mayor en 2022, Juan Francisco David seguirá al frente y tomó el mando de todas las categorías competitivas de esta formación (también Séptima y Sub-12). Se incorporó Cielo Duportal (ex Talleres de Paraná). Además, Iván Díaz se sumó como asistente (ex jugador) al cuerpo técnico. Marcos Díaz (ex PF del plantel femenino de CAE y del seleccionado mayor entrerriano) es el encargado de la preparación física.

El banco de pruebas se pondrá en marcha cuando reciba a Club Italiano de Buenos Aires (Sub19: 17.30, Reserva: 19 y Primera 20.30), el domingo que viene serán los caballeros los que enfrenten al equipo porteño. Mientras que el lunes volverá a repetirse la jornada de hoy. El 18 de febrero estará Banco Nación de Buenos Aires en el estadio “Sergio Antoniazzi” y del 22 al 26 del corriente mes emprenderá viaje hacia Mendoza para disputar el torneo Vendimia.

En camino ascendente

La línea Amarilla evidenció un crecimiento colectivo de la mano de “Juje” Rivero Canseco, lo que posibilitó tener un buen nivel y llegar muy lejos. El ascenso y jugar en una categoría superior exigirá al grupo ser mucho más competitivo que el año pasado. Gran mayoría de los cimientos del ascenso se sostienen intentando que sea lo más completo posible en cuanto a variantes en todas las líneas, teniendo como objetivo la consolidación en la divisional.

Gastón Rojas será otro de los que continúe el proceso y el encargado de sostener el desarrollo de las formativas de esta línea en busca de equiparar la jerarquía ante los rivales que tendrá en la máxima divisional y garantizar un rendimiento acorde a las necesidades.

La línea Blanca seguirá su propio camino como lo viene haciendo en el torneo Promocional. Ahora bajo el mando de Tomás Cattaneo junto a Juan “Titi” Fernández como ayudante y Victoria Santos en la puesta a punto física, para comenzar a crecer y sumar experiencia en su etapa de formación con otro roce a sus jóvenes baluartes.

Un enorme reto

En Caballeros, Iván Díaz, un hombre de la casa y con absoluta pertenencia estará al frente de la conducción técnica con la misión de ser un equipo consistente. Un panorama que conoce de sobra dándole continuidad a un plantel con una base definida sobre jugadores de jerarquía que llevan toda una vida en el club. Junto a él, Daniel Raviolo en la preparación física, que viene haciendo un trabajo implacable aportando amplia capacidad de gestión.