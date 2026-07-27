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La trama detrás del caso de la canadiense internada en Santa Fe y el presunto abuso sexual: la Fiscalía busca reconstruir su llegada a la ciudad y el nexo local

La mujer, de 44 años, recibió el alta médica luego de permanecer internada en el Hospital Cullen. Ahora, la fiscalía intenta establecer cómo ingresó al país, cuál fue el motivo de su llegada a la capital santafesina y quién fue el contacto local que la vinculó con la ciudad.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

27 de julio 2026 · 19:14hs
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La Justicia busca establecer cómo y por qué una ciudadana canadiense llegó a Santa Fe tras un tratamiento en México.

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La Justicia busca establecer cómo y por qué una ciudadana canadiense llegó a Santa Fe tras un tratamiento en México.

La investigación iniciada en Santa Fe por el caso de una ciudadana canadiense de 44 años que denunció haber sido víctima de un presunto abuso sexual durante un tratamiento de fertilidad en México continúa avanzando, aunque ahora el foco está puesto en reconstruir cómo y por qué la mujer llegó a la capital provincial.

La paciente fue dada de alta en las últimas horas del Hospital José María Cullen, donde permanecía internada desde el domingo tras ingresar con intensos dolores abdominales derivados de una intervención quirúrgica realizada días antes en una clínica mexicana.

Durante la atención médica, y con la asistencia de un traductor debido a que no habla español, la mujer manifestó que sospechaba haber sufrido una agresión sexual mientras permanecía bajo los efectos del procedimiento médico realizado en México. Ese relato motivó la apertura de una causa judicial de oficio.

LEER MÁS: Recibió el alta la mujer canadiense que denunció un presunto abuso sexual en México: la Justicia busca reconstruir el caso

La principal incógnita: su llegada a Santa Fe

La investigación está a cargo de la fiscal Laura Gerard, de la Unidad Fiscal Especial de Violencias de Género, Familiar y Sexual del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó una serie de medidas para reconstruir el recorrido de la mujer antes de su internación.

Entre las diligencias se encuentra la acreditación de su identidad, la reconstrucción de su ingreso a la Argentina mediante informes de Migraciones y la toma formal de declaración con un traductor oficial.

Sin embargo, la principal incógnita que buscan despejar los investigadores es por qué una ciudadana canadiense terminó en Santa Fe luego de haberse sometido a un tratamiento médico en México.

Una de las hipótesis que analiza la fiscalía indica que la mujer habría mantenido contacto previo con una persona radicada en la capital santafesina con la intención de continuar aquí parte de su tratamiento de fertilidad. Por ese motivo, identificar a ese eventual nexo local y determinar cuál fue su participación se convirtió en una de las prioridades de la investigación.

Por el momento, la Justicia mantiene bajo estricta reserva tanto la identidad de la paciente como la del posible contacto en Santa Fe y el nombre del establecimiento médico donde se realizó la intervención en México.

LEER MÁS: Investigan la identidad y el ingreso al país de la mujer canadiense internada en el Cullen que denunció un presunto abuso en México

Los límites de la intervención judicial

Si bien la denuncia fue radicada en Santa Fe, el avance de una eventual investigación penal presenta limitaciones vinculadas a la competencia territorial.

El abogado penalista Néstor Oroño explicó que el Código Penal argentino establece el principio de territorialidad, por el cual los tribunales nacionales intervienen únicamente en delitos cometidos dentro del territorio argentino o bajo su jurisdicción.

En ese contexto, señaló que, en principio, el país competente para investigar el presunto abuso sería México, donde se habría producido el hecho denunciado.

No obstante, aclaró que la Justicia santafesina sí puede adoptar medidas destinadas a proteger a la víctima, documentar su testimonio y realizar las actuaciones preliminares mientras permanezca en el país.

Además, indicó que también deberá analizarse la legislación de Canadá, ya que algunos Estados contemplan el principio de nacionalidad, que permite investigar delitos sufridos por sus ciudadanos aunque hayan ocurrido en el extranjero.

Mientras tanto, la fiscalía continúa reuniendo información para determinar el recorrido de la mujer, las circunstancias que la trajeron a Santa Fe y si corresponde remitir las actuaciones a las autoridades judiciales mexicanas mediante los mecanismos de cooperación internacional.

Santa Fe justicia Cullen
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