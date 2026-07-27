Los Pumas tienen plantel para recibir a Sudáfrica y Australia

Con cambios, el head coach de Los Pumas, Felipe Contepomi, definió plantel para enfrentar a Springboks y Wallabies en Argentina, con el rafaelino Mayco Vivas

Concluidas las tres primeras fechas del Nations Championship , Los Pumas se preparan para recibir a Sudáfrica en Vélez y a los Wallabies en Jujuy y Mendoza. En los tres encuentros estará en disputa la Copa Visa Galicia. Para estos encuentros fueron convocados 34 jugadores que concentrarán a partir de esta tarde en Cardales. Entre los convocados se encuentra nuevamente el primera línea formado en CRAR de Rafaela, Mayco Vivas.

Una novedad es la convocatoria por primera vez de un integrante de Capibaras, la franquicia litoraleña que disputó el Súper Rugby Américas 2026, se trata de Benjamín Ordiz de Caranchos de Rosario, quien es un potente primer centro, y que viene de ser parte del plantel de Los Pumitas que afrontó el Rugby Championship y el Mundial Juvenil en Georgia.

Los Pumas, con el foco en Australia y Sudáfrica

Sudáfrica, vendrá a nuestro país para disputar un único encuentro en el José Amalfitani de Liniers. El mismo está previsto para el sábado el 8 de agosto, desde las 16. Los dirigidos por Rassie Erasmus vienen de ganar sus tres compromisos del Nations Championship: 45-21 a Inglaterra, 42-28 a Escocia y 43-0 a Gales.

Los Pumas y Australia disputarán dos test-matches en Jujuy y Mendoza. El primero será el 29 de agosto en el Estadio 23 de agosto de Jujuy (16), mientras que la revancha será el 5 de septiembre en el Malvinas Argentinas de Mendoza (18). Los Wallabies, que vienen de despedir a su head coach Joe Schmidt (ya asumió Les Kiss), cosecharon un triunfo y dos derrotas en los primeros compromisos del Nations Championship: 31-33 con Irlanda, 26-42 con Francia y 57-10 con Italia. Antes de viajar a nuestro país, disputarán una serie ante Japón el 8 de agosto en Osaka y el 15 de agosto en Townsville.

El centro de Caranchos, Benjamín Ordíz, es el primer Puma de Capibaras, la franquicia litoraleña. Gentileza Franco Perego

Felipe Contepomi, head coach de Los Pumas, convocó a 34 jugadores para estos tres compromisos (2 estarán en condición de Jugador Desarrollo).

En la lista hay 10 jugadores que no poseen caps con Los Pumas: Facundo Cardozo, Franco Carrera, Agustín Fraga, Francisco Moreno, Benjamín Ordiz, Leonel Oviedo, Juan Penoucos, Juan Martín Scelzo, Mateo Soler y Tobías Wade.

“Estos tres partidos que tenemos por delante son muy importantes para nosotros, recibiremos a los bicampeones del mundo y disputaremos una serie ante los Wallabies en los que siempre se dan encuentros muy desafiantes. El objetivo es tener una excelente preparación y estar listos para estos compromisos”.

“La salud física y mental es crucial para nosotros y es por eso que varios tendrán descanso, lo que nos permitirá agrandar la base y trabajar con nuevos jugadores. Como siempre remarcamos, nuestro objetivo es preparar jugadores para que sean exitosos en Los Pumas”.

“A su vez, no quería dejar de agradecer el cariño de la gente estas últimas semanas en Córdoba, San Juan y Santiago del Estero. Los tres partidos que vienen serán los últimos en Argentina y estamos muy felices de despedirnos en Vélez, Jujuy y Mendoza”.

A continuación, la nómina de los convocados en Los Pumas

-Forwards: Facundo Cardozo*, Franco Carrera, Pedro Delgado, Efraín Elías, Benjamín Grondona, Tomás Lavanini, Rodrigo Martínez, Pablo Matera, Francisco Moreno, Joaquín Moro, Leonel Oviedo, Juan Penoucos, Guido Petti, Tomás Rapetti, Ignacio Ruiz, Juan Martín Scelzo, Mayco Vivas, Boris Wenger.

-Backs: Simón Benítez Cruz, Gonzalo Bertranou, Santiago Carreras, Lucio Cinti, Agustín Fraga, Rodrigo Isgró, Ignacio Mendy, Matías Moroni, Agustín Moyano, Benjamín Ordiz*, Santiago Pernas, Gerónimo Prisciantelli, Nicolás Roger, Faustino Sánchez Valarolo, Mateo Soler, Tobías Wade.