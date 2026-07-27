Condenaron a un hombre por 20 estafas con tarjetas de crédito: deberá devolver $2 millones y pagar una multa

Lucas Nicolás Schuvik, de 26 años, recibió tres años de prisión en suspenso por realizar compras con datos de tarjetas de crédito ajenas. Las maniobras se concretaron a través de una plataforma digital de una cadena de perfumerías y la Justicia también le ordenó resarcir económicamente a la empresa perjudicada.

Un hombre de 26 años fue condenado en la ciudad de Santa Fe por cometer 20 estafas mediante el uso de tarjetas de crédito ajenas . Se trata de Lucas Nicolás Schuvik , quien recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional , deberá pagar una reparación económica de 2 millones de pesos a la empresa damnificada y afrontar además una multa de 1 millón de pesos .

La sentencia fue dictada por la jueza Celeste Minniti , en el marco de un juicio abreviado . La investigación estuvo a cargo del fiscal Agustín Nigro , quien indicó que el condenado asumió el compromiso de reparar el daño económico dentro de los próximos 15 días .

Cómo era la maniobra

De acuerdo con la investigación, entre enero y julio de 2024 Schuvik realizó 20 compras de perfumes utilizando datos de tarjetas de crédito de terceros a través de la plataforma digital de una cadena de perfumerías.

Los productos eran enviados a distintos domicilios de la ciudad de Santa Fe, mientras que los verdaderos titulares de las tarjetas desconocían las operaciones ante las entidades bancarias. Como consecuencia, la empresa no pudo cobrar la mercadería que había despachado.

La investigación

El fiscal explicó que la denuncia fue presentada por un representante de la firma perjudicada y que la investigación permitió identificar al autor de las maniobras mediante la geolocalización de direcciones IP, informes de servicios de correo postal y electrónico, análisis de redes sociales y entrevistas.

Una vez identificado, Schuvik fue localizado en una vivienda de la capital provincial donde se habían entregado algunos de los perfumes adquiridos de manera fraudulenta. En ese domicilio se realizó un allanamiento en el que fue detenido y se le secuestró un teléfono celular.

Reconoció los hechos

Schuvik admitió su responsabilidad penal como autor de los 20 hechos de estafa por uso abusivo de tarjeta de crédito. Además, junto con su defensa, aceptó la calificación legal, la pena impuesta y la realización del juicio abreviado.

Por su parte, la empresa damnificada manifestó su conformidad con la resolución judicial.